Strade dissestate, proteste in periferia e nelle frazioni 

Strade dissestate, asfalti e marciapiedi sconnessi dai numerosi lavori in corso, vaste aree della città prive di illuminazione pubblica, barriere architettoniche che impediscono una serena fruibilità, queste e tante altre le segnalazioni sulle problematiche che arrivano dai cittadini sulla stato delle zone che si discostano dal centro città.

Le zone

«Passando per corso Colombo, proseguendo per via Pacinotti ed arrivando fino a via Argentaria sembra di percorrere un campo di battaglia tante sono insidie presenti. - racconta Giancarlo Pistincu - Queste sono soltanto i primi esempi di trascuratezza che mi son venuti in mente, ma la realtà è che gran parte delle strade, specialmente quelle lontano da piazza Sella, versano in cattive condizioni». Per Pistincu però il problema non riguarda solo gli asfalti: «In zona Piana delle Querce molte vie sono prive d’illuminazione pubblica - prosegue - non conto più le segnalazioni inoltrate agli uffici competenti. Nulla è stato risolto».Giampiero Atzori quattro anni fa segnalò il furto di una vasta porzione delle lastre che componevano il marciapiede di via Argentaria: «Ma nessuno si è mai preso la briga di ripristinarlo. - dice - Per decine di metri il tratto non è percorribile. In via Veneto le condizioni non sono di certo migliori, fra rientranze del marciapiede presenti dai tempi in cui erano sistemati i grandi cassonetti per l’immondizia e altri ostacoli, fra pali e cabine, il percorso non è agevole specie per una carrozzina od un passeggino. Viale Fra Ignazio con le sue aiuole completamente sconnesse è percorribile se non a proprio rischio».

I rischi

Un rischio e pericolo che si assume chi passeggia anche per via Goldoni: «Dove il marciapiede opposto al lato del muro che delimita l’area del Cto, è da tempo immemore una vera e propria trappola per le caviglie. - racconta Luigi Biggio, consigliere d’opposizione di FdI - Mi arrivano continue segnalazioni non solo per le cattive condizioni dei marciapiedi e delle strade, ma anche di chi si è visto piazzare davanti all’ingresso della propria abitazione un palo della corrente elettrica, o ancora da chi vorrebbe una maggiore sicurezza in degli incroci particolarmente insidiosi, come quello fra via Isonzo e via Corsica, completamente occultato dai parcheggi».Per Biggio inoltre un capitolo a parte meriterebbe d’essere destinato alle strade delle frazioni: «In particolare a Nebida, Corongiu e Barega - spiega - dove la situazione è vergognosa». Intanto l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru, rivela che entro l’estate partiranno due nuovi piani asfalto da 500 mila euro ciascuno.

