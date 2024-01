Strade dissestate, partono i cantieri 

Lavori in vista nel centro abitato e nelle campagne di Santu Lussurgiu. L’amministrazione, guidata da Diego Loi, ha affidato a due ditte specializzate la sistemazione di diverse strade. Si tratta di interventi indispensabili al ripristino della pavimentazione, trascurata da tanto tempo e con segni importanti di deterioramento. Lavori anche nell’agro per sistemare alcune strade rurali, utilizzate da agricoltori e allevatori per raggiungere le proprie aziende. Lo stanziamento è di 40mila euro per le strade in selciato del centro storico, 35mila per le vie periferiche dell’abitato, 10mila per quelle di campagna. «Lavori non più rimandabili e necessari per la messa in sicurezza della viabilità comunale», spiega il sindaco Diego Loi. Il gruppo di opposizione, guidato da Giovanni Matta, però chiede chiarimenti su tutti gli interventi, in particolare «quali strade del centro abitato e dell’agro saranno oggetto di manutenzione, dove sarà posizionato l’abbeveratoio nell’agro e con quale acqua lo si vuole alimentare». Presentata anche un’altra interrogazione sui ristori regionali post-incendi del 2021. «Chiediamo l’elenco dei beneficiari, che non è stato allegato all’atto amministrativo e attendiamo di conoscere la somma e l’elenco delle donazioni post-incendio effettuate da privati e associazioni», aggiunge Matta.