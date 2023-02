«Strade dissestate e piene di pericoli» 

L’asfalto dissestato e le buche sulla provinciale 31 nel tratto tra l’incrocio per Atzara e Sorgono al bivio per San Mauro e per Austis e la salita in località S’Isteddu in direzione Nughedu Santa Vittoria stanno creando notevoli problemi agli automobilisti. La strada è pericolosa specie nel periodo invernale e di notte, anche per la mancanza in diversi punti della segnaletica. A raccogliere le numerose segnalazioni il sindaco di Austis Benedetto Pitzeri. Dopo aver verificato di persona le condizioni della strada e scattato diverse fotografie, ha inviato una comunicazione al commissario straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente, al prefetto di Oristano Fabrizio Stelo e al responsabile delle strade della Provincia Marco Manai sollecitando dei lavori urgenti di manutenzione.

La missiva inviata l’11 febbraio a distanza di oltre 15 giorni non ha ancora ricevuto risposta. «Gli interventi di bitumizzazione delle buche realizzati a freddo - dice il sindaco - non sono stati efficaci e non hanno resistito alle piogge, al gelo e alla neve dell’inverno. Quando le temperature scendono sotto zero non viene sparso il sale sulla carreggiata. Chiedo che si intervenga con urgenza per risolvere il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA