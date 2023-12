Strade dissestate, dopo le proteste si apre il cantiere 

Regalo di Natale per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la strada Provinciale 39: lunedì sono iniziati i lavori. La strada negli ultimi mesi era stata al centro di accese polemiche per le condizioni disastrate, comuni anche alla Provinciale 33. In prima linea il comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita” che, nell’arco di poche settimane, oltre a manifestare in piazza e su strada è riuscito a raccogliere 2200 firme, inviate alla Provincia di Oristano, alla Regione, al Prefetto di Oristano e al ministero dei Trasporti e infrastrutture. Adesso qualche risultato inizia a vedersi. «Il Comitato esprime la propria soddisfazione per il recente intervento sulla strada Provinciale 39. Benché non sia stata asfaltata nella sua interezza, siamo felici di vedere che un tratto significativo è stato finalmente sistemato - sostiene il referente Gianni Palmas -Un ringraziamento a tutte le persone che ci hanno sostenuto durante questi mesi di impegno e continueremo fino a quando tutta la strada sarà ultimata». Nei giorni scorsi l’esecutivo di Samugheo ha approvato lo schema di protocollo con la Provincia per intervenire sulla Provinciale 33 che collega Allai a Samugheo. A disposizione mezzo milione, a breve dovrebbero partire i lavori.

