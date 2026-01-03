Strade dissestate dopo gli interventi: monito alle imprese 

Buche e tagli ovunque, sulla strade di Sinnai: una situazione che non si riesce a controllare, con pesantissimi disagi per gli automobilisti. I problemi si trascinano da anni e si ingigantiscono con le piogge: per rifare la viabilità a Sinnai occorrerebbero milioni di euro. La sindaca Barbara Pusceddu ha annunciato, durante uno degli ultimi Consigli comunali, la disponibilità di novantamila euro per i vicoli e di quattrocentomila euro per le altre strade.

Nel corso della riunione con le imprese, sono state evidenziate tutte le criticità riscontrate sulle strade comunali, con particolare riferimento al mancato o incompleto ripristino del manto stradale e della segnaletica. Tutte situazioni che causano disagi ai cittadini e rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione.

A seguito delle verifiche eseguite, le imprese chiamate in causa sono state formalmente sollecitate a procedere al ripristino immediato del manto stradale e della segnaletica su tutto il territorio interessato dai lavori. Contestualmente, sono state notificate 17 sanzioni amministrative per mancato ripristino dell'asfalto, per un importo complessivo pari a 12.990 euro.

