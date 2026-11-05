Strade dissestate, caos quotidiano 

Molte strade di Quartucciu sono state rifatte negli ultimi anni. Altre, invece, versano in condizioni pessime, con l’asfalto dissestato e disseminato di buche. Via Abbasanta, via Mogoro, via degli Ulivi, via delle Serre (direzione Cagliari): sono alcune delle principali arterie dove si aspetta che il manto stradale venga rimesso a posto.

Gli automobilisti che transitano quotidianamente in via delle Serre, nel tratto di Quartucciu che va verso viale Marconi, a volte tentano pericolosamente di schivare le buche, per non dover poi spendere dal gommista per aggiustare gli pneumatici. «In questa strada ci sono due soluzioni: andare a 30 all’ora oppure cercare di non prendere le buche allargandosi un po’, ma facendo questo si rischia anche di tamponare le macchine che vengono dal senso opposto», osserva Laura Sartizzu, che partendo dalla sua casa di via Nazionale ogni giorno percorre via delle Serre per andare al lavoro a Cagliari, «il Comune qualche mese fa ha finalmente provveduto a rifare l’asfalto della corsia opposta, quella in direzione di Quartucciu, nei tratti più usurati; non capisco come mai non si sia pensato di fare la stessa cosa nel tratto che va verso Cagliari».

Via Abbasanta non è messa meglio, anzi. In passato è stata oggetto di lavori per i sottoservizi, come quelli di Abbanoa e a oggi il manto stradale è dissestato, soprattutto nella parte centrale della carreggiata. «Il ripristino dopo i lavori non fu fatto assolutamente bene e infatti il risultato è sotto gli occhi di tutti coloro che passano di qui», afferma Valentina Podda, una residente della zona, «è davvero in pessime condizioni, spero che l’amministrazione comunale che si insedierà dopo le elezioni dell’anno prossimo, ci metta mano e faccia come è stato fatto in altre strade del paese che, al contrario, sono perfette, senza neanche una buca».

Via Mogoro è un’arteria molto trafficata di mattina e di pomeriggio, così come lo è via degli Ulivi. Anche qui l’asfalto mette a dura prova non solo gli pneumatici delle auto, ma anche la sicurezza di coloro che ci passano con la moto.

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