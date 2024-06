Strade dissestate, caos e pericoli 

Strade-trincea dopo i lavori finiti ormai da mesi. Succede nel centro di Selargius, così come in periferia, nella borgata Santa Lucia e nel rione di Su Planu, in gran parte delle vie dove i cantieri per rifare la rete idrica, e quelli per la posa della fibra ottica, hanno fatto tappa fra lo scorso anno e quello in corso. Di fatto dei percorsi ad ostacoli dopo la colata di cemento, con tanti disagi - e pericoli - per pedoni e automobilisti. «Il Comune faccia qualcosa», chiedono i selargini.

Il tour

Lo scenario più critico si presenta in via Bellini, dove il cantiere sulla rete idrica è concluso da tempo. «Abbiamo affrontato i disagi durante i lavori perché capiamo che andavano fatti», dice Rosanna Cinus, residente nella zona, «ma dopo mesi vivere con le strade così dissestate e pericolose non è comprensibile. Anzi, è vergognoso, poco più avanti», dice indicando qualche civico oltre la sua casa, «abita un anziano che è cascato a terra mentre attraversava la strada, caduta ovviamente causata dal dislivello creato con i ripristini fatti male». Non va meglio in via Crimea, così come in via Custoza e via Puccini, rattoppate con lingue di cemento. «Le strade sono in pessime condizioni, mai viste così», commenta Giorgio Piras mentre attraversa via Custoza con il cane al guinzaglio. «È una questione di decoro, ma prima di tutto di sicurezza per i pedoni prima di tutto, ma anche per le auto costrette a scansare il solco sulla strada».

La minoranza

Problema più volte sollevato dal consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni. «Praticamente tutti i lavori fatti nella rete idrica e per la fibra ottica hanno causato criticità perché i ripristini sono stati fatti male», dice. «Basta farsi un giro per la città, compresa la borgata Santa Lucia, per vederlo: in alcuni casi hanno distrutto asfalti nuovi e trasformato le strade in trincee, in altri si tratta di vie già messe male e ora ulteriormente dissestate. L’ho detto e lo ripeto: non siamo la colonia di nessuno, il Comune deve monitorare di più i lavori su servizi e sottoservizi, soprattutto quelli programmati».

L’assessore

Dal Comune replica l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa: «Proteste più che comprensibili, che non posso che appoggiare e sostenere», ammette l’esponente della Giunta Concu. «Il ripristino del manto stradale, come da contratto, dovrebbe essere a carico delle ditte che effettuano gli interventi, dispiace invece constatare ancora una volta che in diversi casi, anche a distanza di tempo dai lavori conclusi, non si sia provveduto in tal senso».

E conclude: «Sarà mia cura effettuare un sopralluogo preciso nel territorio e richiedere una risposta immediata alle situazioni di disagio e pericolo segnalate dai miei concittadini che rischiano di incidere anche sulla sicurezza stradale».

RIPRODUZIONE RISERVATA