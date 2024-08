Strade dissestate, buche e proteste 

Il rifacimento di strade e marciapiedi sarà uno dei temi che la nuova giunta Locci dovrà affrontare prossimamente. L'intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. E di strade messe male ce ne sono parecchie. Le più trafficate sono inevitabilmente anche le più dissestate.

La mappa

Entrando dalla 554 in via San Fulgenzio, l'asfalto presenta voragini e avvallamenti soprattutto all'altezza di via Galilei. Quest'ultima, nonostante sia una strada secondaria, è messa ancora peggio: quasi ogni centimetro dell'asfalto è in cattive condizioni. «Uscendo di casa devo stare attento a dove metto i piedi per non farmi male inciampando. Per gli anziani è ancora più complicato», dice Attilio Zedda, un residente di via Galilei, «questa strada è sempre stata poco considerata da qualsiasi amministrazione».

Fioccano le proteste

Gioia Utzeri ritiene che via San Fulgenzio debba essere messa in cima alle priorità delle strade da rifare: «Ci abito da tanto e con il via vai di auto e pullman le buche sono sempre più numerose. Mi auguro che, in attesa di un intervento radicale, intanto si tappino le buche, pericolose soprattutto per i motociclisti». Poco più avanti, alla rotonda, girando a destra c'è via Caracalla. Qui la situazione è ancora più precaria: avvallamenti e buche - seppur di dimensioni non grandissime - si stanno però moltiplicando e a peggiorare la situazione ora c'è anche la grossa perdita idrica in corso da diversi giorni (Abbanoa ha detto che interverrà quanto prima). «Una volta che Abbanoa aggiusterà la perdita, occorre rifare la strada, poiché è impossibile transitare con l'auto senza dover fare zig zag per evitare di rovinarsi la carrozzeria o, per quanto riguarda i motociclisti, farsi male», dice Matilde Pani, un'abitante.

Punti critici

Non sono messe bene neanche via del Redentore, via Giulio Cesare, via Riu Mortu e via San Gottardo. Ma via Cesare Cabras è in assoluto quella messa peggio: buche, avvallamenti e asfalto rialzato. Il Comune l'ha messa tra le priorità ma la pazienza di chi ci vive ormai è quasi finita. Roberto Pianta, motociclista, ha paura di transitarci: «Da quando le condizioni sono peggiorate, faccio percorsi alternativi, a costo di fare un giro più lungo. Mi chiedo però se intanto non si possano almeno chiudere provvisoriamente le buche, visto che l'intervento di rifacimento non è semplice anche per via delle radici degli alberi che stanno sollevando l'asfalto».

Asfalto nuovo e cedimenti

Ci sono anche strade rifatte un anno fa, ma che già presentano criticità, sebbene non eccessive. Un esempio fra tutti è quello di via Floro Lucio Anneo: qui, oltre a esserci dei rattoppi, si è formata una buca.

