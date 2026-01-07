«Strade dissestate, buche e pericoli: urgente intervenire» 

Strade dissestate e incroci pericolosi, interviene l’Udc. L’Unione di Centro di Quartu, con la consigliera comunale Maria Paola Delogu, esprime «forte preoccupazione e profondo dissenso per il grave e persistente stato in cui si trovano numerose strade cittadine, in particolare le vie Capri, Ponza, Biora, Menta Fiorita, Prati, Verga, vico Giordano e via Leopardi, oltre alla pericolosissima situazione dell’incrocio di via Fiume-Merello, dove le auto transitano quotidianamente a velocità elevate».

Queste strade «presentano buche profonde, asfalto fortemente deteriorato, avvallamenti, rattoppi inefficaci e una totale assenza di manutenzione strutturale, condizioni che rappresentano un serio rischio per l’incolumità pubblica. Non si tratta più di semplici disagi per gli automobilisti, ma di situazioni di pericolo, soprattutto per motociclisti, ciclisti, pedoni, anziani e persone con disabilità».

L’Udc ritiene «inammissibile che interi quartieri della città continuino a essere trattati come aree di Serie B, lasciando i cittadini a convivere con insicurezza, danni ai veicoli, difficoltà negli spostamenti e un generale senso di abbandono che mina il decoro urbano e la fiducia nelle istituzioni». Alla luce di questo, chiede «interventi urgenti e non più rinviabili».

