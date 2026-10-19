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Sestu.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Strade dissestate  a rischio allagamento, appello dei residenti 

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La situazione si ripete da anni. Basta un acquazzone in alcune vie di Sestu per scatenare un allagamento con conseguenti problemi e disagi per gli abitanti. Un caso, ad esempio lo segnala Enrico Ardu, residente in via della Resistenza: «La via è priva di fognature di acque piovane e quando piove si trasforma in un fiume. Io che abito in un punto più basso sono costretto a mettere una paratia in legno per evitare che l’acqua entri nel mio seminterrato, se non sono presente a casa rischio l’allagamento. Purtroppo mancano abbastanza griglie per far defluire l’acqua, è un problema che noi residenti abbiamo segnalato da tempo».

Anche in vico Roma, in una zona diversa della città, la situazione è simile. Gli edifici portano i segni dell’umidità, e dopo le piogge l’acqua e il fango restano per giorni, un disagio a cui non ci si può abituare: «Abito qui dal 1993, purtroppo non cammino bene, e quando piove molto semplicemente non posso uscire, perché diventa un fiume», racconta Antonello Lai, residente nel vico. Qui inoltre negli ultimi anni ci sono stati diversi scavi per lavori, e hanno lasciato numerose buche, ma i ripristini sono compito delle ditte. «Bisognerebbe rifare l’asfalto completamente, e sistemare la pendenza, perché così l’acqua finisce tutta qui», è il suggerimento di Lai.

Un problema ben noto a tutti, ma non semplice da risolvere.Gli uffici tecnici sono al corrente delle criticità segnalate dai residenti, e in attesa di reperire le risorse necessarie per gli interventi.

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