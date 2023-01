Strade disseminate di buche: scende in campo il prefetto  

Una richiesta agli enti interessati per la sicurezza della viabilità locale e l’istituzione di una commissione per risolvere la carenza di personale nella sede dell’unione dei Comuni “Terre del Campidano”. Così i sindaci di Sardara e di Pabillonis, Giorgio Zucca e Riccardo Sanna, raccontano l’esito dell’incontro a Cagliari, nel Palazzo del Governo, col prefetto Giuseppe De Matteis. L’attenzione si è focalizzata sulla sicurezza delle strade in senso ampio, in particolare delle due arterie provinciali Sardara-San Gavino e Sardara-Pabillonis, e della parte del tracciato dell’ex 131 che costeggia la cittadina termale, acquisito al patrimonio del Comune, ma di fatto una complanare che corre parallela alla nuova Carlo Felice.

L’incontro

Collaborazione e sinergia istituzionale sono le parole chiave che descrivono l’impegno del rappresentante territoriale del Viminale sulle tematiche discusse. Unanime l’apprezzamento dei sindaci per l’accoglienza, l’ascolto e l’attenzione che ha permesso agli amministratori di sentire la prefettura costantemente al loro fianco. Sanna, nelle vesti anche di presidente dell’Unione, dice: «Una vicinanza e un supporto all’insegna del buon governo che, nel nostro caso specifico, permette di avere non solo strade sicure, ma la possibilità di rendere autonoma l’Unione dei Comuni con l’assunzione di personale». Per il momento si continua a lavorare prendendo in prestito i dipendenti dai paesi che ne fanno parte: Sardara, San Gavino, Serramanna, Serrenti, Samassi, Pabillonis.

Il personale

«Su questa strada - aggiunge Sanna - è impossibile continuare: è risaputa la carenza di personale che mette in difficoltà le amministrazioni. Comprensibile la crisi quando siamo obbligati a cedere i pochi che abbiamo. La soluzione del prefetto con l’istituzione di una Commissione garantisce crescita occupazionale e benessere generale alle nostre comunità che potranno godere dell’avvio dei progetti con i soldi già in cassa». «Ringrazio il prefetto De Matteis - ha dichiarato Zucca - per aver risposto prontamente alla mia richiesta di incontrarci. Ho esposto la nostra preoccupazione relativa alla Sardara-Pabillonis che passa per le terme di Santa Mariaquas, la strada del turismo, con due complessi termali che danno lavoro a 150 persone e accolgono 50 mila turisti l’anno. Purtroppo in un percorso ad ostacoli, asfalto sbriciolato, buche profonde, dislivelli, cunette inesistenti, abbandonato dalla Provincia, nonostante l’invito a cedere al Comune il tratto Sardara-Terme». Situazione simile sulla Sardara-San Gavino, eterna incompiuta. «La Provincia ha i soldi –ricorda il primo cittadino - e alle nostre richieste ha sempre rassicurato l’ultimazione dei lavori. Puntuale, lo fa da tre anni, dopo la fine degli interventi per due milioni e mezzo di euro. Scriverò l’ennesima lettera al Commissario del Sud Sardegna e questa volta sarà inviata al Prefetto che ha garantito il suo appoggio. È mio dovere scongiurare la chiusura al traffico dei mezzi pesanti”.