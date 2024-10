Strade-discarica, nuovo allarme 

Te lo aspetti in campagna, ma non certo in centro. E invece eccole qui, tra le vie Catalani, Parini e strade limitrofe, lunghe file di rifiuti lasciati sui marciapiedi.Ci sono macerie, infissi, stenditoi, bustoni pieni di abiti e cianfrusaglie varie. Uno scenario assurdo e imprevisto che si è presentato nei giorni scorsi, ma con abbandoni che avvengono regolarmente da qualche tempo.

Caccia agli incivili

Le segnalazioni e le testimonianze si susseguono e adesso è caccia ai responsabili: a quanto pare si tratterebbe di incivili che facendosi pagare svuotano cantine e magazzini di ignari proprietari e poi, anziché portare la spazzatura in discariche autorizzate, si sbarazzano di tutto abbandonandolo sui marciapiedi. Sta di fatto che la situazione sta prendendo una brutta piega e che chi qui vive o passa per caso, non ne può più.

«Mi dica lei se dobbiamo sopportare una cosa del genere» commenta una residente della zona che preferisce non esporsi restando anonima, «io mi auguro che la Polizia locale possa fare presto qualcosa perché è incredibile vedere i marciapiedi ridotti in questo modo. Qui passano anziani e bambini in mezzo a questo degrado. Sicuramente all’interno delle buste qualche traccia deve pur esserci per risalire ai responsabili».

L’allarme

A quanto pare stessa prassi si seguirebbe anche in via Della Musica, dove gli improvvisati svuota cantine vanno a gettare quanto recuperato, laddove già ci sono i soliti cumuli di rifiuti.Situazioni del genere ci sono capitate diverse volte nel litorale ma quanto sta accadendo in centro sinceramente ci lascia senza parole» dice il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio, «a quanto abbiamo potuto vedere si tratta per lo più di rifiuti edili. Invitiamo i proprietari quando si rivolgono agli “svuota cantine” di chiedere sempre la ricevuta di smaltimento che certifica che tutto viene gettato nelle discariche autorizzate». Il problema è che, «spesso chi richiede il servizio se ne infischia di controllare, nonostante ciò significhi rispettare la legge, e non dimentichiamoci poi le macerie derivanti dai lavori in nero».

Dietro questi abbandoni selvaggi ci sono anche i fuorilegge del mattone: chi continua a costruire o ad ampliare abusivamente e porta avanti ristrutturazioni senza ricorrere a imprese autorizzate.Sicuramente adesso terremo sotto controllo la situazione che si sta venendo a creare tra le vie Parini, Catalani e dintorni» aggiunge Randaccio, «in altre occasioni da tracce nelle buste si è riusciti a risalire ai proprietari delle case dove si stavano facendo i lavori».

Lo smaltimento

I costi per smaltire le macerie si aggirano sui 25 euro a metro cubo, che salgono a 100-150 al metro cubo per la guaina. Si deve essere registrati e smaltire con il formulario. E poi c’è l’amianto che va smaltito in discariche specializzate al costo di 400 euro per 20 metri quadri. Ma in tanti, troppi, preferiscono gettare in strada.

