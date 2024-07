Strade disastrate, rabbia e pericoli 

Buche, avvallamenti, radici, tombini fuori livello e asfalto disastrato. Muoversi in città, su ruote o a piedi, è un’impresa da superman. Veri percorsi di guerra che mettono a dura prova gomme e ammortizzatori delle auto, caviglie dei pedoni e lombari dei motociclisti. Non c’è uno dei 600 chilometri di asfalto del capoluogo che non sia ferito da scavi mal ripristinati o cedimenti non riparati. Fare la mappa del tour de force significherebbe elencare le 2.295 strade cittadine. Per non parlare dei marciapiedi, trappole pericolose soprattutto per chi ha difficoltà di movimento, altroché abbattimento delle barriere architettoniche.

Strade gruviera

Via is Mirrionis, via Cagna, via Cadello, via Puccini, via Dante, viale Diaz e viale Colombo, per non parlare di via Roma, sono solo alcune strade che in questi anni avrebbero meritato maggiore cura. Percorrerle significa affrontare slalom degni di un percorso da rally, con relative imprecazioni da parte degli automobilisti. Non solo danni, il rischio di cadute è altissimo soprattutto per ciclisti e motociclisti che, in particolar modo con l’asfalto bagnato, non riescono a superare i dislivelli, i gradini o le voragini. Gli incidenti sono all’ordine del giorno così come le cadute dei pedoni che affrontano marciapiedi più adatti a un percorso di guerra. Mastelli, pali della luce, cartelli stradali e le immancabili mattonelle sconnesse sono ostacoli insormontabili per anziani, disabili in sedia a rotelle e mamme con le carrozzine.

Il banco degli imputati

Non solo l’usura, la scarsa manutenzione e il passaggio di camion e pullman. La principale causa dell’asfalto disastrato sono gli scavi per la fibra ottica, per le tubature di Abbanoa e per le fogne. Poi i ripristini, la maggior parte delle volte non eseguiti nel modo migliore ed ecco il risultato: le strade del capoluogo sono disastrate. Il Comune da tempi lontani ha ingaggiato una battaglia contro aziende ed enti che non rispettano il regolamento comunale e il buon senso ed effettuano i tagli dopo che il manto di catrame è stato appena steso. «Il vero problema delle strade del capoluogo sono gli scavi e i ripristini mal eseguiti», ammette Daniele Olla, dirigente del settore Viabilità del Comune. «Lavoriamo in sinergia con la Polizia locale, molto spesso diffidiamo le aziende a eseguire i ripristini sugli scavi - oltre mille all’anno - a regola d’arte». Con altrettanta frequenza gli avvisi non vengono presi in considerazione. Neanche le sanzioni salate, che possono raggiungere gli 800 euro, sembrano essere un deterrente. Allora, qual è la soluzione? «Un’ipotesi che porteremo al vaglio del sindaco e del Consiglio è che il Comune si occupi direttamente del rifacimento dei tagli stradali, ovviamente addebitandoli agli enti o alle aziende. Solo così potremo essere certi della regolarità dei lavori». C’è anche l’arma delle fideiussioni. «Sì – afferma Olla – ma non abbiamo personale sufficiente per eseguire i controlli e rivalerci poi sui responsabili».

Gli interventi

A giugno sono stati 514 gli interventi con bitume a freddo su buche, avvallamenti e cedimenti del nastro stradale effettuati dal Global Service del Comune. Sono anche stati realizzati 6 stalli riservati ai mezzi di servizio a persone con disabilità e 8 stalli moto, rinnovati 55 attraversamenti pedonali e tracciati 14 stalli e 154 stop. Gli interventi attraverso il numero verde 800116444 (sempre attivo) sono stati 48 su strade e marciapiedi, a fronte di 70 di pronto intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA