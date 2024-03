Strade disastrate, petizione degli abitanti di Su Tremini 

Gli abitanti di Su Tremini provano a far sentire la loro voce mettendo nero su bianco la loro richiesta principale: il rifacimento delle strade disastrate della frazione. Carmelo Foddis, che ci abita da 35 anni, è promotore di una petizione sottoscritta da 60 residenti e protocollata il 14 marzo.

«Le strade sono impraticabili», spiega, «si formano in continuazione voragini, non c’è quasi nessuna via che non ne abbia. Non solo le persone rischiano di rovinarsi l'auto, ma gli anziani con problemi motori hanno difficoltà a uscire. Mia madre si muove col deambulatore e non può neanche farsi una passeggiata davanti casa. Inoltre», prosegue Foddis, «anziani con problemi di salute e allettati fanno cure frequenti nei vari ospedali e vengono trasportati dalle ambulanze, che devono fare lo slalom tra le voragini». Secondo il promotore della petizione, in attesa di un piano per il rifacimento delle strade, si potrebbe far passare una macchina livellatrice che appiani il terreno.

Non è la prima volta che gli abitanti di Su Tremini mandano una petizione al Comune. «Da 25 anni cerchiamo di farci sentire, ma finora nessuno ha mai fatto nulla; non ci arrendiamo», dice Enrico Piludu, un altro firmatario che risiede nella località da quarant’anni. «D’ora in poi vogliamo risposte scritte, perché le promesse fatte a voce non valgono. Il rifacimento e la manutenzione delle strade è il minimo che possano fare, ci hanno sempre trascurato». Secondo Piludu, «ci sono i presupposti per fare un piano di recupero che darebbe mano libera al Comune per intervenire senza dover sottostare alle regole del Puc». Alessia Serpi si dice d'accordo con la petizione: «Ben venga tutto ciò che può aiutarci a farci sentire».

È anche pronta un'interpellanza dei consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau, Diego Portas (Pauli Monserrato – la Svolta) e Massimiliano Cao del M5S: «La manutenzione è stata promessa nel 2016 e gli abitanti aspettano ancora. Chiederemo alla Giunta se si intende agire e perché non si sono portati in Consiglio i piani di risanamento. Abbiamo saputo della petizione dai residenti, il Comune non ci ha informato come consiglieri».

