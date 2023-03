«Strade  disastrate e pochi parcheggi» 

Strade disastrate e sporche, la presenza di auto nelle fasce di Ztl e i parcheggi per i residenti occupati da mezzi non autorizzati: sono alcune delle criticità evidenziate dal Comitato per la vivibilità di Villanova in un documento inviato al sindaco e al presidente del Consiglio.

«Siamo dispiaciuti», evidenzia Tonio Raspino, portavoce del comitato, «per l’incuria che caratterizza il nostro quartiere. L’amministrazione è assente e non c’è traccia di controlli e vigilanza da chi dovrebbe garantirli». Nella lettera vengono ricordati i diversi problemi di Villanova. «La mancanza di igiene nelle nostre strada e le pessime condizioni del manto stradale, come quello di via San Giovanni. Poi i parcheggi: sono stati aboliti quelli di via San Rocco per una segnaletica pedonale incomprensibile e per posti per scooter che, essendo la strada in discesa, non vengono usati. Non ci sono inoltre controlli nei varchi della Ztl e nell’utilizzo da parte di esterni dei posti auto riservati ai residenti».

Raspino conclude: «Chiediamo, e siamo pronti a collaborare, che vengano verificati i cantieri aperti, creati parcheggi per i residenti, installate le telecamere all’uscita della Ztl, realizzate le strisce blu in via San Rocco, e una maggiore vigilanza». (m. v.)

