Quartucciu.
18 febbraio 2026 alle 00:25

Strade disastrate, cresce la protesta nelle periferie  

Dopo l'annuncio del rifacimento di una parte del centro storico, tornano a lamentarsi gli abitanti della periferia di Quartucciu. In modo particolare, quelli di via Falcone, via Borsellino, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dintorni. Facile capire il perché: le strade qui non sono asfaltate, nel tempo si sono formate delle buche enormi e quando piove l’acqua rimane per giorni e giorni.

Le poche strade asfaltate, come un tratto di via Borsellino, sono comunque in pessime condizioni, con avvallamenti e buche altrettanto grandi. «Si pensa a rifare l’asfalto del centro storico per renderlo più bello, mentre noi siamo costretti a vivere in mezzo al degrado, la nostra zona viene nuovamente dimenticata, nessuno si è mai interessato a sistemarla», lamentano i residenti. Si punta il dito contro «l’inerzia di tutte le amministrazioni che si sono susseguite» e regna la rassegnazione. Il sindaco Pietro Pisu assicura: «Nei prossimi giorni, in queste vie non asfaltate appianeremo le buche con materiale stabilizzante. Nei tratti asfaltati, ma che hanno le buche, come una parte di via Borsellino e via Emanuela Loi, rattopperemo col bitume. Il tutto, in attesa dell'urbanizzazione della zona, possibile solo quando sarà pronto il piano di risanamento urbanistico».

