Tortolì.
12 dicembre 2025 alle 00:33

Strade disastrate, arrivano gli asfalti nelle zone rosse 

Il tratto di via Baccasara, all’altezza del passaggio a livello tra le intersezioni delle vie Dante e Peschiera, era un concentrato di buche.

Una corsa a ostacoli. Analoga situazione nelle traverse della stessa via Dante, a cominciare da via Giordano Bruno e via Michelangelo, che convergono tutte sulla centralissima via Monsignor Virgilio. Rulli e finitrici sono in azione da settimane nel centro abitato di Tortolì, dal quartiere residenziale di Monte Attu alle zone più centrali, per l’appunto quelle adiacenti alla strada dello shopping. Colate d’asfalto su decine di strade del reticolato urbano, abbandonate da anni di incuria e mancata manutenzione. L’elenco delle vie è abbastanza esteso, ma è destinato ad allungarsi con nuovi tratti destinati a essere sistemati con un nuovo tappetino. «Tra gli interventi previsti c’è anche via Gennargentu», annuncia Vincenzo Nieddu, assessore ai Lavori pubblici.

È la prima traversa di viale Pirastu. Apre su un dedalo di strade in condizioni piuttosto precarie, da via Flumendosa passando per via Caprera. «Chiederemo finanziamenti anche per questi e altri tratti, diversi dei quali sono stati interessati dai lavori per la posa della fibra ottica e meritano di essere sistemati», spiega l’esponente della Giunta Ladu impegnato con il personale degli uffici in un monitoraggio delle strade affamate di manutenzione. (ro. se.)

