Strade disastrate, arriva l’asfalto 

Operazione asfalto a Serramanna, dove un intervento dell’importo di oltre un milione di euro consentirà di porre una pezza (è il caso di dirlo) ad una situazione annosa che rappresenta una delle criticità della cittadina: il dissesto nelle strade e le buche che punteggiano anche le arterie più importanti e trafficate come i corsi Repubblica e Europa Unita e viale Cimitero. Una situazione irrisolta, finora, ma che è destinata presto ad una svolta radicale, dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto da un milione e 200 mila euro complessivi. L’intervento arrivato dopo proteste dei cittadini, che soprattutto sui social hanno pubblicato foto e messaggi sulle pessime condizioni delle strade.

Il Comune

«Abbiamo approvato in Giunta il progetto da un milione e 200 mila euro totali: 600 mila di risorse del nostro bilancio, 300 mila di fondi ottenuti con la partecipazione ad un bando regionale e il resto coi ribassi della gara che si farà», commenta il sindaco Gabriele Littera. Gli interventi interessano quasi tutte le strade del paese: dal corso Europa al viale Cimitero e al corso Repubblica e via 25 Aprile (arterie strategiche per il traffico veicolare urbano) passando per corso Italia e le vie Amsicora, Angiolieri, Cavallotti, Cavour, Di Vittorio, D’Arborea, De Nicola, Lussu, Crispi, Parini, Risorgimento, Sassari, Stati Uniti, Svezia, Trento, Trieste, Ungheria e Val D’Aosta.

Le strade principali della rete urbana su cui intervenire sono state individuate attraverso appositi sopralluoghi con successivi rilievi di dettaglio e sono indicate e dettagliate negli elaborati progettuali, con priorità a quelle soggette a maggior traffico e a quelle che presentano le maggiori criticità in relazione allo stato manutentivo generale. Da qui la suddivisione delle strade, già nella fase di progettazione, in tre categorie: strade in prima priorità, che sono state considerate come prioritarie per la loro funzione nel contesto urbano o per il loro stato di manutenzione, strade in seconda priorità che riguarda quelle arterie di minore importanza e strade in terza priorità.

I lavori

L’intervento programmato dal Comune nelle strade cittadine prevede la demolizione dell’asfalto esistente e sostituzione con strati nuovi di bitume, la posa del solo strato d’usura su tutta la larghezza della strada, con fresatura dello strato esistente dove non è possibile posizionarlo sulla pavimentazione esistente e rifacimento della segnaletica orizzontale, dove è necessario.

RIPRODUZIONE RISERVATA