Strade di sangue, la strage dei giovani: quattro vite spezzate 

sAlernO. Erano molto amici e stavano percorrendo la stessa strada a bordo delle rispettive auto i due giovani che sono morti nel Salernitano, in un drammatico scontro frontale. Stavano invece tornando da una discoteca i due 19enni a bordo di una vettura che si è scontrata frontalmente contro un camion nella Bergamasca. Quattro vittime e tre feriti gravi è il tragico bilancio della notte tra venerdì e sabato sulle strade italiane.

Nel primo incidente, avvenuto verso le 22, sono morti Luca Minella, 25 anni, e Samuel Auricchio, 24, entrambi di Roccadaspide (Salerno). Luca, cameriere, era appena uscito di casa per trascorrere una serata insieme ai suoi amici, mentre Samuel stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro in un distributore di carburante. Si sono scontrati a poche centinaia di metri dalle rispettive abitazioni, sulla Statale 166 degli Alburni. Lo scenario che si è presentato ai soccorritori è stato devastante: il corpo di Minella era sull'asfalto, sbalzato fuori dall'abitacolo della sua vettura, mentre Samuel Auricchio era incastrato in fin di vita tra le lamiere della sua auto.

I vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare il 24enne, morto poi all'ospedale di Battipaglia. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche un 25enne originario di Cava de' Tirreni che viaggiava sull’auto di Auricchio.

Erano in quattro invece a bordo dell'Opel Corsa che, attorno alle 5 alle porte di Cavernago (Bergamo), si è scontrata frontalmente contro un camion: Riccardo Gualandris e Nora Jawad, entrambi 19enni, sono morti all'istante mentre la sorella gemella di Nora, al volante dell'auto, e un amico sono rimasti gravemente feriti. Erano quasi tornati a casa, a Cavernago appunto, di ritorno da una serata in una discoteca di Orio al Serio. Gli agenti della polizia stradale di Bergamo sono al lavoro per capire perché la loro vettura si sia schiantata frontalmente con il mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta, il cui guidatore è rimasto illeso.

Sulla bretella della strada provinciale Soncinese dove è avvenuto l'incidente è arrivato anche il sindaco di Cavernago, Giuseppe Togni: «È una tragedia immane. Li ho visti crescere, sono come miei figli. Nora giocava a pallavolo, Riccardo a calcio, entrambi erano volontari alle sagre del paese e impegnati in oratorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA