Strade di sangue: dall’inizio dell’anno 97 vittime nell’Isola 

Una mattanza. Con la morte di Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22, i quattro ragazzi deceduti nel tragico incidente sulla Provinciale 69, dove l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, finendo la sua corsa in una scarpata, sono già 97 le croci piantate nell’asfalto sempre più macchiato con il sangue di automobilisti e motociclisti della nostra Isola. Un bollettino di guerra che però, passato il dolore, le lacrime, la rabbia e lo sgomento, non accenna a ridimensionarsi. Spesso si parla di strade killer, dimenticando che la prudenza è l’unica arma per evitare le tragedie. Ma non c’è solo chi finisce al cimitero, molti sfortunati, soprattutto chi ha avuto incidenti in moto, passano il resto della vita su una sedia a rotelle o in un letto.

Poca prudenza

«In Sardegna siamo bravissimi a proclamare lutti cittadini e commemorazioni nelle quali si grida mai più e il giorno dopo il funerale torna tutto come prima». Michele Vacca rappresentante in Sardegna dell’Ami (Associazione motociclisti incolumi) e Utp (Associazione utenti trasporto pubblico) combatte la sua battaglia contro le morti sull’asfalto. «Asciugate le lacrime tanti adulti riprendono comportamenti pericolosi e a dare pessimi esempi ai giovani non usando la cintura, utilizzando il cellulare o andando in auto a cene e spuntini nei quali sanno benissimo che berranno e torneranno a casa guidando in condizioni improponibili». Per Vacca l’andatura non sempre è la causa scatenante degli incidenti. «L’azione esclusivamente contro la velocità di alcune amministrazioni fa passare il messaggio ingannevole che solo correndo si possono causare incidenti e che andando piano non possa succedere nulla e addirittura che la cintura diventi superflua. Delle 57 persone morte in auto l'anno scorso, ben 27 non la usavano. A 35 anni dall’entrata in vigore della prescrizione ci sono ancora persone che credono sia imposta solo nei sedili anteriori». I numeri delle croci piantate in questi ultimi anni sono da brividi: nel 2019 71 morti; 2020 95; 2021 91; 2022 100; 2023 110; 2024 97. Mancano ancora due mesi alla conclusione dell’anno, speriamo solo di non battere il record negativo del 2023.

I costi degli incidenti hanno anche importanti riflessi sociali. Denari che potrebbero essere utilizzati per aumentare la sicurezza. «Troppe strade hanno asfalti o guard rail in pessime condizioni, mancanti davanti a scarpate alte o viceversa. Spesso vengono installati dove non servono, creando pericoli che non c'erano soprattutto per i motociclisti che in caso di caduta si scontrano contro ghigliottine. Bisogna smettere di spendere quasi tutti i fondi in dossi e affrontare le vere urgenze».

Luglio di sangue

L’incidente di ieri, con quattro vittime, è il più grave accaduto quest’anno, che sarà ricordato anche per la strage di Paulilatino, dove nello scontro con un’auto sulla Provinciale 11 hanno perso la vita tre motociclisti: Roberto Daga, meccanico di 30 anni di Macomer, ma residente a Paulilatino, Mario Sedda, 27 anni, operaio edile di Paulilatino, e Giovanni Melis, 32enne di Gadoni ma residente ad Abbasanta. L’impatto è stato devastante, i veicoli che hanno preso fuoco innescando anche un vasto incendio.

