Strade di periferia assediate dalle auto 

Anche a Quartucciu quasi nessuno rispetta il limite dei 50 chilometri all’ora nel centro urbano. In certe strade è consuetudine per alcuni automobilisti premere il piede sull'acceleratore più del dovuto. Di conseguenza, i pedoni non si sentono sicuri e perciò chiedono che vengano posizionati dei dossi, peraltro presenti già in molte vie del paese, mentre in altre ancora no. Via Don Minzoni è una delle strade più trafficate, poiché si trova al confine con Quartu ed è quindi percorsa quotidianamente da centinaia di automobilisti provenienti dal resto dell'hinterland. Molti dei quali entrano a Quartucciu. Da questa via a tutta velocità.

Il caso

«Percorrerla a piedi senza rischiare è un terno al lotto ogni giorno», osserva Mariangela Castelli, un’abitante, «spesso non si fermano neanche davanti alle strisce pedonali classiche, ho paura ogni volta che attraverso. A questo punto, quindi, l'unica soluzione sono i dossi, ossia gli attraversamenti pedonali rialzati, a mio avviso il deterrente più efficace: devono fermarsi per forza se non vogliono rovinarsi la macchina». La buona notizia, per quanto riguarda via Don Minzoni, è che dopo i lavori di rifacimento stradale verranno realizzati proprio gli attraversamenti rialzati. Ma fino ad allora, le persone chiedono che almeno ci siano controlli da parte della polizia municipale sulla velocità e multe a chi non rispetta i limiti. C'è anche chi chiede che vengano installati degli autovelox, cosa che però non sempre è possibile. Un'altra strada abbastanza trafficata è via Mameli. Trovandosi tra via Don Minzoni e via Segré, entrambe al confine con il resto dell'hinterland, il flusso d'auto che la percorre è considerevole.

Niente segnaletica

Non ci sono neanche le strisce pedonali classiche, a maggior ragione attraversare qui comporta dei pericoli concreti. «Sì, è vero che in questa strada passano pochi pedoni, ma questo non significa che quei pochi debbano rischiare», puntualizza Mariano Peddiu, un residente di via Vivaldi, traversa di via Mameli, «va messa in sicurezza con degli attraversamenti rialzati, lo chiediamo da tanto». Non va meglio in via Quartu, nel tratto compreso tra via Raffaele Piras e via Giovanni Tronci. Qui la carreggiata è stretta e tuttavia gli automobilisti e le moto corrono, mettendo in pericolo persino chi esce di casa. «È urgente mettere dei dissuasori di velocità», dicono i residenti. Tra gli incroci pericolosi, invece, spicca quello tra via Sarrabus e via Domusnovas: entrambe hanno lo stop e si congiungono in via Nazionale. Da tempo i cittadini chiedono che venga messo in sicurezza, poiché non tutti rispettano la segnaletica.