Strade di fango, emergenza a Su Tremimi 

Entro la prossima settimana sarà firmato l’accordo con la ditta che realizzerà i lavori di messa in sicurezza nelle località a nord della 554. Lo annuncia il sindaco Tomaso Locci, in risposta alle preoccupazioni dei consiglieri del Campo largo per la pericolosa situazione delle strade di Su Tremini, S’Ecca e S’Arena, Terr’e Teula, Is Gregorius.

Disastro annunciato

Con le piogge degli ultimi giorni, le vie (non asfaltabili finché non sarà approvato il Puc) si sono trasformate in pantani, con fango e pozzanghere ovunque. Quasi impossibile uscire a piedi, insidioso circolare con l’auto, e in passato ci furono problemi anche con i mezzi di soccorso. Di comune accordo, Massimiliano Cao, Franca Cicotto, Francesca Congiu, Valentina Picciau, Efisio Sanna e Andrea Zucca parlano di «proclami e promesse che puntualmente vengono disattesi», in riferimento all’ordinanza annunciata dal sindaco lo scorso novembre per mettere in sicurezza le strade nei quartieri oltre la statale.

Le accuse

Il mancato arrivo, finora, dell’ordinanza promessa, scatena le proteste della minoranza. «Le strade sono impraticabili e i quartieri abbandonati. Siamo in pieno inverno e in piena allerta meteo, e Monserrato deve rivolgersi a Dio per sperare di non rivivere l’incubo del 2008 o anche gli ultimi allagamenti», lamentano i consiglieri. «Intanto le vasche di laminazione rimangono irrealizzate, nonostante il finanziamento ormai perso ereditato nel 2016, perché mancano i progetti. Nonostante siano passati quasi 10 anni, i piani di risanamento restano un miraggio».

La replica

Non ci sta Locci. «Abbiamo trovato i fondi per la messa in sicurezza (80 mila euro) a novembre, a dicembre sono stati impegnati e adesso è in chiusura l’accordo con l’impresa», ribatte. «È la terza volta che interveniamo su quelle strade, prima di noi nessun amministratore se ne era preoccupato». Misure che, chiarisce, potranno essere effettuate dopo il periodo di maltempo. Meteo alla mano, probabilmente si arriverà a febbraio. «Rimaniamo una Giunta dei fatti, abbiamo dichiarato che saremmo intervenuti e lo faremo, dando risposta ai cittadini come l’abbiamo data portando il Puc in Consiglio dopo 25 anni». Sulle discusse vasche di laminazione, invece, Locci chiarisce che «non si è perso alcun finanziamento, da tre anni aspettiamo la conferenza di servizi per capire se la nostra proposta di spostare le vasche a nord della 554 verrà accettata. I consiglieri chiedano al Campo largo in Regione come mai siamo fermi».

RIPRODUZIONE RISERVATA