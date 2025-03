Strade di fango, c’è il via libera ai ripristini 

Giorni contati per le strade di fango e pozzanghere. Il sopralluogo di ieri mattina dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi e del consigliere di maggioranza Nicola Vincis a Su Tremini ha sancito il via libera agli interventi di messa in sicurezza delle malandate strade delle frazioni a nord della 554.

All'inizio della prossima settimana arriverà anche il sopralluogo dell’impresa, già aggiudicata, e in un paio di settimane partiranno i lavori. Gli operai si dedicheranno al ripristino anche della viabilità di ingresso al Campo di Aviazione, ora interdetta per impraticabilità dopo molteplici proteste. Una boccata d’ossigeno per i residenti oltre la statale, che dopo le piogge invernali convivono con una viabilità in condizioni disastrose, tra buche sempre più profonde e pericolosi allagamenti. Una delegazione di cittadini, approfittando del sopralluogo, ha incontrato gli amministratori per avere dettagli e risposte sugli interventi.

«Un’interlocuzione molto positiva», secondo l’assessore Nonnoi. I lavori interesseranno più strade possibili, fino all’esaurimento degli 80 mila euro stanziati alla fine dell’anno con l’avanzo di bilancio. «Siamo fiduciosi, due anni fa con meno risorse riuscimmo a metterle a posto tutte», spiega l’assessore. «Nel dettaglio, verrà stesa una pavimentazione in macadam, costituita da pietrisco costipato mediante rollatura e amalgamato col suo stesso detrito. La ditta inizierà a operare al Comparto 8, dove abbiamo fatto un sopralluogo già due settimane fa, e poi si trasferirà a Su Tremini, S’Ecca e S’Arena e nel resto dei quartieri». Un intervento comunque di emergenza, in attesa che la Regione dia il via libera al Puc. Senza l’approvazione, trattandosi di zone a edilizia spontanea, non sarà consentito portare l’asfalto e altri servizi essenziali.

«Ci auguriamo di portare a compimento l’iter a breve e di poter così ragionare su una riqualificazione dell’intera area, che comprenderà anche un’espansione importante per il nostro territorio», dice il sindaco Tomaso Locci. «Nell’attesa ci siamo riproposti di intervenire, come già fatto più volte negli anni scorsi, per limitare le situazioni di emergenza», in quanto «le strade non permettono il passaggio degli abitanti a piedi, i mezzi di soccorso hanno difficoltà a circolare e ci sono persone con patologie gravi che hanno molte difficoltà. Sappiamo che i cittadini aspettano da 25 anni ma con un po’ di pazienza siamo fiduciosi di riuscire a chiudere la partita».

