Strade di fango, arrivano le ruspe 

Sui profondi crateri arriva il pietrisco. La visita delle prime ruspe ieri mattina al Comparto 8, dopo la firma dell’ordinanza del sindaco Tomaso Locci, porta ossigeno: per quelle strade, chiuse da mesi per impraticabilità, ma ancora di più per gli abitanti di Su Tremini, il quartiere a edilizia spontanea a nord della statale 554, le cui vie non asfaltate diventano un pantano a ogni pioggia.

L’intervento

Gli operai sono attesi nella frazione già in mattinata, dopo aver concluso con la rollatura al Campo di Aviazione. Dopodiché lavoreranno per una settimana, per mettere in sicurezza un minimo di 15 strade (l’ordinanza potrà essere integrata in caso di necessità), approntando una pavimentazione in macadam. Un intervento annunciato da qualche mese: ai primi di marzo la Giunta parlava di due settimane per l’arrivo dei macchinari, alla fine ci sono voluti due mesi. «Non è stato un vero e proprio ritardo, l’impresa era pronta, purtroppo abbiamo dovuto aspettare che il tempo si stabilizzasse perché gli acquazzoni rendevano impossibile lavorare sulla terra», chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Ma era un intervento che avevamo promesso e siamo molto contenti di aver cominciato».

Soddisfatto anche il sindaco Locci. «L'amministrazione è di parola, veniamo incontro un’altra volta alle importanti esigenze dei cittadini, ci auguriamo che siano contenti e di poterci sedere presto a un tavolo per parlare di lottizzazioni e sottoservizi», dice, riferendosi all’auspicata approvazione del Puc.

Strade gruviera

Nel frattempo, però, le strade della città continuano a destare preoccupazione. Per il gruppo di opposizione Pauli La Svolta, di Valentina Picciau e Andrea Zucca, si tratterebbe di un «intervento tampone, ma a breve saremo punto e a capo. Le strade di Monserrato sono un colabrodo a causa della pessima gestione dei lavori di manutenzione. I tanti fondi svincolati negli ultimi anni sono stati utilizzati per rifare i manti stradali senza sistemare le assi sottostanti, logorate dal tempo e dal passaggio di automezzi. Soldi buttati, rinviando di poco tempo la grave situazione odierna». Per Locci, l’origine del dissesto stradale risiederebbe «in 25 anni di mancate manutenzioni», ma il primo cittadino annuncia l’imminenza di «un secondo appalto buche da 40 mila euro e di un altro per il rifacimento di alcune strade importanti», che riguarderà via San Fulgenzio e via Giulio Cesare, oltre alla «richiesta di un accordo quadro alla Città Metropolitana per la presa in carico di arterie fondamentali come via Cabras e via San Gottardo».

Un altro punto critico. Secondo Zucca, «l’amministrazione cerca di scaricare le responsabilità sul sottoscritto in quanto delegato ai Lavori pubblici in Città Metropolitana. Ma le bugie hanno le gambe corte: la competenza è solo comunale e all'ente non è mai arrivata alcuna richiesta». In attesa di sviluppi, il tema resta caldissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA