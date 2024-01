Strade di campagna in dissesto 

Una strada asfaltata da decenni ma da anni gravemente danneggiata in alcuni tratti e con tante buche sparse lungo il tracciato: la strada campestre di “Su Pranu” è il simbolo della situazione decisamente precaria della viabilità campestre nel vastissimo territorio comunale di Sinnai. «Le poche risorse disponibili dalle casse comunali – dice l’assessore all’agricoltura Franco Orrù – sono finora bastate solo per qualche piccolo intervento manutentivo di emergenza. Da tempo mancano anche specifici bandi per finanziamenti regionali e statali. Credo sia necessario ricostituire il Consorzio per le strade vicinali».

Per il consigliere comunale di “Sinnai libera” c’è «urgente necessità» di ripristinare la viabilità, garantendo manutenzioni e sicurezza: «Non siamo d’accordo sulla istituzione del Consorzio delle strade vicinali, se ciò significa oneri per i frontisti. Il Comune assuma le sue responsabilità. Se vuole un consorzio lo crei, facendo partecipare gli agricoltori, ma non chieda loro neanche un euro».

Nel bilancio comunale che presto dovrebbe arrivare in Consiglio comunale sono stati inseriti 50 mila euro. «Con questi fondi – aggiunge Orrù – si potrà intervenire sull’emergenza ma saranno sempre interventi tampone: da anni su questo settore mancano i finanziamenti regionali o europei. Di recente abbiamo ripristinato il primo tratto della vecchia strada Sinnai-Villasalto con fondi Pnrr, in corso di realizzazione a Cirronis. Abbiamo effettuato la manutenzione con fondi comunali nella via Spicier a Tasonis, nelle strade di Santu Basileddu, per s’Offiziali, per Santu Barzolu e su quella di Bruncu Sensu-Corongiu. Per fare di più, bisogna puntare sul Consorzio per le strade vicinali».

Alessandro Cocco, presidente della Coldiretti: «Abbiamo necessità di una viabilità più sicura. La strada di Su Pranu, come tantissime altre, attende un intervento immediato».

«Il problema c’è, eccome», conferma il sindaco Tarcisio Anedda: «Va risolto con la ricostituzione del Consorzio per le strade vicinali. Un iter che vogliamo avviare subito: servono finanziamenti per garantire la manutenzione costante delle strade. Ora c’è un piano da tre milioni per irrigare una parte del territorio, ma per rilanciare il comparto agricolo, servono anche le strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA