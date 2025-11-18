VaiOnline
San Gavino.
19 novembre 2025 alle 00:32

Strade di campagna  impraticabili, disagi e polemiche 

Attorno a San Gavino molte strade di campagna sono disastrate e di difficile accesso soprattutto ora che la stagione delle piogge è appena iniziata: avvallamenti e fossati ricolmi d’acqua creano grandi disagi ad allevatori, agricoltori e residenti. La questione è al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Nicola Ennas (primo firmatario), Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa e Angela Canargiu: “Sei mesi fa – scrivono – in Consiglio comunale si diede grande risalto agli imminenti lavori da eseguite nelle nostre strade campestri e ad oggi per il degrado della viabilità rurale i nostri concittadini (soprattutto gli imprenditori agricoli) hanno manifestato un grande malcontento. Vogliamo sapere quali lavori sono stati eseguiti ad oggi”.

La risposta arriva dal sindaco Stefano Altea: «I lavori hanno permesso la sistemazione di diverse strade campestri e a breve ci sarà anche un intervento sul ponte pericolante di “Funtana ‘e canna”.

Ma il consigliere Nicola Ennas non vede grandi lavori: «Gli interventi fatti non sono strutturali e la situazione è destinata ad aggravarsi. Come mai a distanza di un anno e mezzo dalle elezioni comunali non è ancora stato messo in funzione il grader (motolivellatore) per la sistemazione delle strade? Il suo utilizzo sarebbe stato più economico e immediato rispetto ai lavori affidati a ditte esterne: auspichiamo che si passi dalle parole ai fatti e speriamo che qualcosa si inizi a muovere prima dell’inverno».

