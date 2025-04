Strade di campagna, è rivolta 

Domenica pomeriggio, a Guspini, mentre la pioggia cadeva intensa su tutto il territorio comunale, un’autobotte del latte è finita in una cunetta di scolo: per recuperarla, è stato necessario l’intervento di un potente trattore da oltre 3.000 cavalli che, dopo un lavoro lungo e complesso, è riuscito a rimettere in carreggiata il mezzo destinato al trasporto alimentare. L’episodio ha riacceso le proteste degli allevatori di Guspini che da tempo denunciano il grave degrado delle strade rurali: le troppe buche ostacolano il passaggio dei mezzi agricoli e danneggiano le attività. E le ultime piogge hanno peggiorato la situazione.

Le richieste

Bruno Atzeni è il titolare di un’azienda agraria a Corte Arena: «È indispensabile – dice – intervenire subito per garantire sicurezza e funzionalità. La mia azienda è praticamente isolata: la strada non consente il transito nemmeno dei mezzi agricoli». Sulla stessa linea Federico Fadda, responsabile del comparto ritiro latte della cooperativa Armentizia moderna: «Dopo le ultime piogge le strade sono impraticabili. Vi sono ponti pericolanti e rami sporgenti. I mezzi che ritirano il latte subiscono danni gravi. Abbiamo più volte segnalato la situazione all’amministrazione comunale». Anche Roberto Tuveri, presidente della cooperativa, sottolinea: «Investire nella valorizzazione del territorio è essenziale. Ho incontrato assessori e tecnici comunali chiedendo interventi urgenti. La manutenzione delle infrastrutture rurali è fondamentale per l’economia locale». Egidio Serpi, che ha un’azienda in località Perdu Azei, racconta: «Raccogliemmo firme per chiedere la pulizia dei rami che ostacolano il passaggio e consegnai la petizione all’assessore Serru, che promise interventi mai realizzati. Oggi la strada è del tutto intransitabile. Basterebbe organizzare il taglio come legnatico civico: molti residenti sarebbero felici di partecipare».

Il consigliere

«Nonostante le ripetute segnalazioni – attacca Alesio Pilloni, consigliere comunale di minoranza – le strade extraurbane sono in totale abbandono. La via di Corte Arena, che porta all’azienda Atzeni, è impraticabile, così come quella per Pardu Atzei: i cespugli restringono la carreggiata e rendono difficile il transito anche delle auto. La strada verso il parco Gentilis è diventata pericolosa. Servirebbero pochi fondi e buona volontà per sistemare le strade, evitando incidenti e danni».

La tentazione fai-da-te

Alcuni allevatori avevano pensato di intervenire autonomamente per riparare le buche, ma un legale ha sconsigliato l’iniziativa: c’era il rischio di subire denunce penali da parte dell’ente proprietario. «Nell’agro di Corte Arena – conclude Bruno Atzeni – le aziende attendono un adeguato sistema viario. Stiamo subendo enormi perdite economiche: nella mia azienda – ricorda – lavorano tre dipendenti di Guspini. La situazione non è più sostenibile».

