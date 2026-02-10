VaiOnline
Burcei.
11 febbraio 2026 alle 00:39

Strade di campagna dissestate, sopralluogo con i tecnici di Sinnai 

Sopralluoghi nelle strade di campagna dissestate di Burcei e soprattutto di Sinnai, richiesti dagli allevatori burceresi che svolgono l’attività nei due territori confinanti soprattutto sul lato di Sinnai, dopo le recenti piogge che si sono protratte per molti giorni. Il sindaco di Burcei, Simone Monni, ha verificato le condizioni delle strade assieme ai tecnici comunali, mentre per Sinnai c’era il responsabile del settore Viabilità, Giuseppe Mereu, con i tecnici. Il sopralluogo ha riguardato, tra le altre, la strada tra Burcei, Sinnai e Villasalto: è necessario programmare un primo intervento urgente per consentire il transito giornaliero agli allevatori. Si interverrà anche successivamente per migliorare la viabilità nel lungo periodo.

«Ringrazio la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, per l’attenzione dimostrata», commenta il collega di Burcei, Simone Monni, «a una strada ormai quasi impossibile da percorrere che, come alcuni tratti tra Serpeddì e Tuviois, è di competenza del Comune di Sinnai ma crea notevoli disagi ai nostri cittadini allevatori».

Per quanto riguarda tutte le altre strade che si sviluppano interamente in territorio di Burcei, sono in corso interventi urgenti di messa in sicurezza, che si protrarranno per varie settimane.«I danni sono stati pesantissimi», fa notare il sindaco Monni, «il nostro augurio è che la Regione e tutti gli Enti competenti ci mettano nelle condizioni di intervenire subito».

