Strade di campagna, concluse le manutenzioni 

Terminati, a Samassi, i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali Sedda Mesu, Rio Porcus e Boi Murru Samassi-Serrenti. Gli interventi, avviati all’inizio di aprile, sono stati realizzati grazie a un finanziamento di 200 mila euro del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

La manutenzione ha interessato quasi tre chilometri di strade fondamentali per gli agricoltori samassesi. «Dopo anni di attesa, scorrimenti di graduatoria e ricalcoli di punteggi possiamo vedere finalmente i frutti», commenta l’assessore all’Agricoltura e vicesindaco Giacomo Onnis (42 anni): «Siamo fiduciosi che per l’attuale assessorato regionale all’Agricoltura la viabilità rurale sia una priorità, per i territori che vivono di agricoltura. Solo attraverso finanziamenti ad hoc i Comuni a vocazione agricola possono realizzare interventi importanti come questi. Interventi indispensabili per il modello di agricoltura che si pratica a Samassi, in cui sia mezzi agricoli sia altri mezzi pesanti devono accedere ai campi per le lavorazioni. Intanto confidiamo nella collaborazione degli imprenditori agricoli per garantirne una ordinaria funzionalità e una ragionevole tenuta nel tempo».

Non mancano le critiche da parte dell'opposizione: «A nostro parere – commenta Giancarlo Melis (66 anni), capogruppo della minoranza – è stato utilizzato troppo materiale e poco spazio. Si potevano fare il triplo delle strade con lo stesso quantitativo di materiale, senza cambiare i costi».

