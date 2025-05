«Strade di campagna abbandonate» 

Strade di campagna spesso impraticabili con enormi voragini, improvvisi avvallamenti, siepi che invadono la carreggiata o allagamenti in occasione di poche ore di pioggia. È questa la triste situazione in buona parte delle campagne sangavinesi come rimarcano hobbisti, residenti, agricoltori e allevatori che ogni giorno devono passare nelle strade rurali.

Testimonianze

Lo rimarca Fabio Meloni, storico produttore di riso: «Purtroppo non si fa manutenzione nelle strade di campagna da mesi e la nuova amministrazione non ci ha ancora messo mano. Ci sono vie che aspettano interventi da anni e tante difficoltà di accesso ai terreni per chi ci lavora e per gli hobbisti. Sono trascurate da decenni la strada comunale Giba umbu, la strada vicinale Narbonis Mandaresu e la strada vicinale di Santa Severa, tutte arterie storiche di collegamento del territorio». A questa situazione critica si sono aggiunti i danni provocati dalle forti piogge di fine ottobre: «L’alluvione – rimarca l’allevatore Salvatore Piras – ha creato degli spostamenti di terra in zone come Figu Niedda e transitare in alcune strade è praticamente impossibile: non c’è stata negli ultimi mesi nessuna manutenzione». «Ci sono diversi interventi urgenti e ordinari da fare», evidenzia l’agricoltore e allevatore Checco Cuccu: «Per prima cosa le siepi vanno tagliate in modo da non invadere la strada. Inoltre vanno sistemate ai lati le scoline per far defluire l’acqua e a tutto ciò si aggiungono interventi non fatti per anni. In alcune strade andrebbero poi aggiunti dei materiali per sistemare le buche e le voragini. La via che porta al canale Cuccuru e’casu verso Sardara andrebbe sistemata perché non si interviene da tempo».

La denuncia

E proprio per denunciare questa situazione i consiglieri comunali di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu e Silvia Mamusa hanno presentato un’interrogazione al sindaco Stefano Altea e al consigliere delegato all’Agricoltura Gianluca Figus in cui sottolineano lo stato di degrado in cui si trovano le strade campestri: «Vogliamo sapere se sono stati programmati interventi al riguardo e se esiste questa programmazione vogliamo conoscere i tempi di intervento previsti per limitare ulteriori danni e perdite di tempo agli utenti». Per l’ex vicesindaco Nicola Ennas sono state disattese le aspettative delle promesse elettorali: «Dall’inizio del mandato non c’è stata manutenzione delle strade vicinali e comunali che si presentano in uno stato di degrado totale».

RIPRODUZIONE RISERVATA