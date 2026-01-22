Strade devastate dalla pioggia: è emergenza 

Quasi 5mila metri quadri di cedimenti nelle strade di Selargius, dal centro ai quartieri periferici. È lo scenario conseguenza del ciclone Harry: tre giorni di pioggia no stop hanno messo a dura prova l’asfalto. «I danni più importanti sono concentrati nella rete viaria», ammette il sindaco Gigi Concu, «e nei prossimi giorni faremo una variazione di bilancio per intervenire nelle strade con la situazione più critica». La somma da stanziare è da definire sulla base dei report di scuole, cimitero, edifici e parchi comunali.

Le verifiche

I primi sopralluoghi della Polizia locale nelle strade sono serviti per stilare la lista degli interventi più urgenti. L’elenco è lungo, e comprende molte arterie principali del territorio comunale: da via Primo Maggio a via delle Azalee, ma anche via Manin, via Gorizia, per citarne alcune fra quelle con una più alta concentrazione di traffico. Cedimenti e buche anche lungo via del Lavoro, strada che attraversa la zona industriale e collega la statale 554 con diversi altri centri dell’hinterland, in via dei Medici a Su Planu. «Nella maggior parte dei casi si tratta di crepe create dal maltempo. Di fatto il manto stradale a causa delle forti piogge ha ceduto in più punti», spiega il sindaco.

Gli interventi

Fra le strade più danneggiate c’è via Gallus, una delle più trafficate. «Siamo intervenuti subito per mettere in sicurezza una porzione di strada già compromessa, anche se ora la situazione è ulteriormente peggiorata dopo le piogge di questi giorni», sottolinea Concu riferendosi a un disagio lamentato sui social, in particolare dagli automobilisti. Due buche, una accanto all’altra, che da tempo regnavano in un tratto del lastricato di via Gallus, e al centro di critiche e commenti ironici. «Un intervento tampone, in attesa di partire con la manutenzione straordinaria dei sanpietrini che si allarga anche a via San Lussorio», annuncia Concu.

I finanziamenti

Progetto e fondi - 150mila euro del bilancio comunale - ci sono già. «Abbiamo affidato l’appalto e non appena le condizioni lo consentiranno si inizierà con i lavori», aggiunge il sindaco. Durante il cantiere le due strade del centro saranno chiuse al traffico: «stiamo valutando con Ctm e Arst percorsi alternativi, e cercheremo di limitare i disagi al minimo», assicura. Nei prossimi giorni verrà deciso l’importo del fondo da destinare ai ripristini. «Ho chiesto anche agli altri settori del Comune di organizzare dei sopralluoghi ciascuno per la propria competenza», conclude Concu, «e appena forniranno i report saremo in grado di definire la somma da stanziare in bilancio».

RIPRODUZIONE RISERVATA