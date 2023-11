Strade dello zafferano, per due giorni si celebra l’oro rosso  

Le grandi distese viola nei campi annunciano la fioritura dello zafferano e oggi e domani a San Gavino ci saranno tantissimi eventi, degustazioni, visite guidate all’interno del festival “Le strade dello zafferano di Sardegna dop”. La manifestazione, organizzata dalla rete dei comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, con il coordinamento organizzativo dell’associazione Enti locali, è arrivato all’ultimo appuntamento stagionale dopo le ottime risposte di pubblico ottenute a Turri e a Villanovafranca.

Oggi alle 15.30 nella palestra di via Foscolo ci sarà il torneo regionale di scacchi Blitz Under 18, alle 16 in piazza della Resistenza l’allenamento gratuito “Alleniamoci insieme” con Eleonora Cancedda e Ihocor Meloni. Alle 18 a Dona Maxima l’incontro dedicato agli scrittori sangavinesi nato da un’idea di Antonino Spanu e coordinato da Manuela Ennas. Dalle 20 animazione e balli in piazza Marconi curati dalla Pro Loco. Domani dalle 9 saranno aperti gli stand con lo zafferano e gli altri prodotti tipici in tutte le vie del centro. In piazza Marconi ci sarà l’infopoint, sarà possibile fare la raccolta dello zafferano nei campi e la pulitura nelle case. «Il festival – spiega il vice sindaco Nicola Ennas – è un tributo a un prodotto della nostra economia agricola locale e delle tradizioni familiari. Lo zafferano è simbolo di San Gavino Monreale, rappresenta un’opportunità di reddito e di impresa per i suoi molteplici utilizzi. Il festival è un palcoscenico che mette in luce non solo il nostro prodotto d’eccellenza, ma anche la resilienza e la passione delle persone che, nonostante le avversità, si adoperano per mantenerle vive». ( g. pit. )

