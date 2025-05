Strade del mare, torna l’incubo traffico 

Ogni anno si spera che qualcosa cambi, invece alla fine resta tutto com’era. L’estate è alle porte e nelle strade che portano alle spiagge, non c’è nulla di diverso.Dalla litoranea per Villasimius, la ben nota via Leonardo da Vinci, alla nuova 554, alla 125, lo scenario si preannuncia sempre lo stesso: lunghe code sotto il sole cocente, tempi biblici per raggiungere le spiagge e automobilisti infuriati.

Caos in arrivo

Di interventi promessi non c’è mai stata traccia e adesso i più preoccupati sono i residenti di Niu Crobu, di via Biora e delle altre strade alternative per i quali l’incubo sta per tornare. Le lottizzazioni infatti vengono utilizzate per aggirare le code che si formano alla fine della nuova 554 verso la rotatoria di Mara, tanto che spesso gli abitanti non possono nemmeno uscire di casa.

Prima di tutto c’è via Leonardo da Vinci, strada per metà del Comune per l’altra metà della Città Metropolitana nel tratto più lungo da via Marco Polo a Geremeas, e poi oltre il territorio quartese fino a Villasimius. Qui lo scenario estivo è da incubo soprattutto il sabato e la domenica quando si cammina a passo d’uomo in un’arteria che continua ad essere quella con il più alto numero di incidenti, con incroci a raso mai messi in sicurezza e segnaletica da rifare.

Gli appelli

Nel tratto comunale i due attraversamenti pedonali rialzati davanti alla ringhiera che si affaccia sulla spiaggia a Margine Rosso, hanno un po’ risolto il problema per i pedoni, ma non basta. Per questo è stata avviata una petizione online: si chiede di istituire semafori a chiamata per i pedoni davanti all’edicola a Margine Rosso e anche in via Fiume davanti al parco dove era morto un ragazzo falciato da un camion mentre attraversava sulle strisce.

«Già a gennaio 2024 avevamo chiesto i semafori a chiamata e non i "dossi" che, tra l'altro, sono un impedimento per i mezzi di soccorso» spiega il presidente dell’associazione turistica Roberto Matta, «semafori che possono essere programmati per funzionare in modo diverso a seconda dell’orario e non creare quindi intralci al traffico».

Le altre strade

E poi ci sono la 125 e la nuova 554: le strade che dovevano salvare i bagnanti portandoli dritti e veloci al mare bypassando la litoranea, ma che invece si sono rivelate un incubo. Se dalle spiagge non si va via prima delle 17, la domenica bisogna mettere in conto lunghe code e rallentamenti che partono fin dalle gallerie con il tappo verso la rotatoria di Mara.

Un problema che, aveva già sottolineato Matta, «finché non sarà ripreso il progetto di ultimazione dell'ultimo tratto della nuova 554 tra Quartucciu e Sant'Isidoro, non potrà essere facilmente risolto».E ancora attende i lavori anche il tratto quartese della 554, crocevia per raggiungere le strade del mare e che diventa un imbuto difficile da percorrere. Ma di tempi per l’apertura dei cantieri non ce ne sono.

