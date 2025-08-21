Strade del mare fra mille pericoli 

Le auto distrutte facevano temere il peggio. In realtà ci sono stati solo lievi feriti ma quello di mercoledì sera è stato l’ennesimo incidente in quel bivio maledetto. L’incrocio fra la Provinciale 10 per Putzu Idu e la 11 verso Narbolia è da sempre uno degli svincoli più pericolosi sulle strade per il mare ma a breve sarà messo in sicurezza. Già definito il progetto per una rotatoria che eliminerà l’incrocio a raso.

Lo scontro

L’impatto è stato violentissimo. Nella tarda serata di mercoledì, forse a causa di una mancata precedenza all’incrocio tra le strade Provinciali 10 e 11, si scontrate una Volkswagen e una Kia Niro. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria che è stata soccorsa dagli operatori del 118 e accompagnata all’ospedale. Lievi ferite per l’altro automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Oristano.

Le criticità

L’incidente ha riproposto il problema della sicurezza. «Da subito mi sono occupato di questo incrocio – ha precisato l’amministratore straordinario della Provincia, Battistino Ghisu – con il dirigente Giuseppe Pinna e i tecnici della Viabilità è stato definito un intervento urgente e tra oggi e lunedì sarà approvato il progetto esecutivo per due rotonde». Una nell'incrocio a raso tra la Provinciale 10 e la 11, l’altra fra la 1 e la 60 all’incrocio fra Nuraxinieddu e Baratili. «Il costo delle opere è di 648mila euro, le manderemo subito in appalto» assicura.

I rischi

Pericoli anche nelle altre strade costiere: in alcune manca la segnaletica orizzontale, altre sono sprovviste di banchine, guard rail e catarifrangenti. Inesistenti le piste ciclabili ed ecco l’ennesima criticità soprattutto d’estate perché tanti turisti si avventurano su due ruote nelle strade che portano al mare rappresentando un pericolo per sé stessi (il rischio di essere travolti soprattutto dove c’è scarsa visibilità è altissimo) e per la circolazione in generale. Nel Sinis il percorso per le bici rientra nel progetto delle ciclovie della Sardegna. «Per la sicurezza abbiamo già definito un piano che interessa 22 strade – aggiunge Ghisu – adesso ne stiamo predisponendo un altro».

RIPRODUZIONE RISERVATA