04 ottobre 2025 alle 00:36

«Strade del centro storico in abbandono» 

Sale la protesta dei residenti e dei consiglieri di opposizione 

Strade di un dio minore. Le vie Sulis, Alghero, Pescivendoli, Monastero, Amsicora, della Zecca e della Decima hanno in comune due particolarità: si intersecano l’una con l’altra e si trovano in uno stato di completo abbandono rispetto alle strade a loro adiacenti. Manto stradale usurato, vecchi lavori rattoppati da strisce di cemento, ghiaino a livellare alla bell’e meglio le voragini più profonde e caviglie dei pedoni a rischio slogatura.

I residenti

«Ormai da anni – racconta Paolo Atzeni, residente in via Sulis – denunciamo al Comune la situazione in cui si trovano queste strade. Non è solo una questione di decoro ma anche di sicurezza: quasi ogni giorno ci sono persone, per la maggior parte anziane, che rischiano di cadere e farsi male». Il malcontento dei residenti è unanime e ormai giunto al limite della pazienza: «Si ricordano di noi – denuncia Roberta Senis – solo nel periodo elettorale. Ogni volta ci promettono che le strade verranno sistemate e adeguate al resto delle vie del centro storico già ripristinate. Invece ci troviamo ancora in questa situazione». A peggiorare le cose e rendere il clima ancora più infuocato si aggiungono le recenti restrizioni dettate dal nuovo regolamento sulla Ztl: «Invece di pensare ad aggiustare le strade - racconta Giuseppe Ligas - hanno pensato bene di eliminare ulteriori parcheggi (che erano di esclusiva pertinenza dei residenti) posizionando nuove colonnine».

Le segnalazioni

Lo stato precario in cui versano tutte qyeste strade è stato oggetto, nel corso degli anni, di denunce da parte dei cittadini, esposti a interrogazioni dei gruppi consiliari di opposizione: «L’amministrazione - spiega Luigi Biggio, esponente della minoranza in Consiglio comunale - dovrebbe prendersi maggiore cura delle strade, alcune delle quali versano in condizioni fatiscenti e senza i minimi requisiti di sicurezza per chi le percorre (sia a piedi che con altri mezzi di locomozione) invece di incaponirsi a realizzare una Ztl iniqua e dannosa per i residenti rendendo invivibile il centro storico. Inutile ricordare, a tal proposito, i fin troppo numerosi paletti con i quali sono stati eliminati gran parte dei già insufficienti parcheggi a disposizione dei residenti. Il contrasto tra queste strade lasciate in stato di trascuratezza e le vie adiacenti, lastricate di granito, è impietoso e brutto da vedersi. La situazione però, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas, potrebbe migliorare in tempi brevi: «È già stato approvato in Commissione - spiega l’amministratore - il piano esecutivo per il rifacimento delle vie del centro che necessitano di interventi di manutenzione o addirittura di rifacimento non più rimandabili. Siamo in attesa che la Regione finanzi il progetto da noi presentato, in modo tale da restituire la bellezza e funzionalità di queste suggestive strade e viuzze che sono parte integrante del centro storico».

