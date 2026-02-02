Strade danneggiate dal ciclone 

Strade impraticabili per via dei danni che stanno emergendo in tutta la gravità. I primi interventi portati avanti dai Comuni di Sinnai e Maracalagonis, dopo il passaggio del ciclone Harry, sono serviti solo a dare una sistemazione provvisoria per consentire il passaggio di auto e trattori. «A Maracalagonis – dice il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune, Mauro Etzi – i danni più rilevanti sono stati registrati a Monte Nieddu, Torre delle Stelle, Villaggio delle Rose e Baccu Mandara, dove quasi tutte le strade sono diventate rigagnoli in cui ancora oggi scorre l’acqua».

Danni pesanti anche nelle strade vicinali nelle zone di Craboni e di Pran’e Sili. Il tratto in salita che porta ai vigneti di “Canali Pisanu” è stato letteralmente sventrato e sono ricomparsi i vecchi rigagnoli. «Il Comune sta ultimando i sopralluoghi – spiega la sindaca Francesca Fadda, «stiamo già bussando alla Regione».

Nelle campagne di Sinnai il ciclone ha creato devastazione. La strada con i maggiori danni è quella asfaltata di “Su Pranu”, “Tanieli”, “Funtana Noa” e “Buncu Senzu”, che si sviluppa dalla Circonvallazione Nord del paese, alla stradina, sempre asfaltata, che porta a Corongiu (tra i territori di Sinnai e Maracalagonis), dove l’acqua ha allargato le vecchie crepe, rendendo il traffico estremamente pericoloso. I danni hanno interessato altre strade sterrate un po’ su tutto il territorio. Poi i problemi anche a Monte Cresia, Tasonis e nei villaggi sulla Vecchia Orientale, dove il Comune è già intervenuto nei giorni del ciclone, il 20 e il 21 gennaio, con interventi di emergenza.

Anche il Comune di Sinnai, così come a Maracalagonis, ha proclamato lo stato di calamità naturale. «Ora – ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas - si attendono i finanziamenti dalla Regione. Il Comune ha una rete viaria di campagna vastissima».

