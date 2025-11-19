VaiOnline
Selargius.
20 novembre 2025 alle 00:35

Strade da sistemare, ripartono i cantieri 

Al via il secondo step di manutenzioni nelle strade cittadine di Selargius. I lavori sono stati affidati di recente: poco più di 60mila euro per proseguire con la sistemazione di tratti di vie e marciapiedi dove si concentrano le criticità maggiori.

Ventuno i punti critici inseriti nel secondo stralcio dell'accordo quadro che l’impresa affidataria sta realizzando e dovrà realizzare in queste settimane: si va dalla manutenzione ordinaria di marciapiedi delle vie Milazzo, Istria, di Vittorio, San Luigi, ma anche piazza Boiardo, via delle Viole e via Mazzini. Stessi interventi in via Confalonieri, via Trieste e via delle Ginestre, mentre in via Digione e in piazza Martiri di Buggerru è prevista la manutenzione delle caditoie. Verranno inoltre riparati alcuni cedimenti stradali nelle vie Trieste, Confalonieri, delle Ortensie e via Mosca.

