Strade da rifare, via ai cantieri 

Buche, avvallamenti e marciapiedi malandati saranno presto un brutto ricordo in alcune vie di Quartucciu. L'amministrazione comunale è pronta a mettere mano all'asfalto deteriorato: su indicazione dell'assessore con delega ai lavori pubblici Walter Caredda, è stato affidato all’architetto Gian Pietro Scanu l'incarico per la progettazione e direzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale.

La Giunta Pisu ha previsto un primo stanziamento da 600mila euro nel bilancio di previsione 2025-2026, al quale prossimamente seguiranno altri fondi per il rifacimento di ulteriori strade. Quest’anno è stata fatta una mappatura delle strade prioritarie, quelle cioè che sono messe peggio.

La mappa

Tra queste sono comprese via delle Serre (compreso il tratto del ponte, dove da anni ci sono numerose buche), via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu e via Giofra. «Sono quelle dove l'asfalto versa in condizioni peggiori e sono vie trafficate», spiega Caredda, il quale sottolinea che non saranno le uniche strade che verranno rifatte quest'anno: «Il progettista al quale abbiamo affidato il compito della mappatura, farà ulteriori sopralluoghi per individuare le altre che hanno necessità urgente di rifacimento. Anche queste strade saranno comprese nell'importo di 600mila euro che abbiamo stanziato dal bilancio di previsione».

A questa cifra seguiranno molto probabilmente altri soldi. «Dove possiamo attingiamo dai finanziamenti regionali o dai fondi del Pnrr, altrimenti metteremo fondi comunali in modo tale che ogni anno possiamo mettere mano alle strade che non versano in condizioni ottimali», evidenzia l’assessore, che ricorda come questi interventi vadano avanti da sette anni. «Rifacciamo il manto stradale ogni anno e, dove c'è necessità, sistemiamo anche i marciapiedi. Il tutto, seguendo le normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche».

I tempi

Ora seguirà la gara per individuare la ditta che svolgerà i lavori. «Le imprese che producono l'asfalto ormai sono poche, non è facile trovarle, quindi l'esito delle gare d'appalto non è scontato, ma, se tutto va come deve andare, l'intervento di rifacimento inizierà tra fine anno e inizio del prossimo», conclude l'assessore. Se lo augurano anche quartuccesi alle prese ogni giorno con buche e caos.

RIPRODUZIONE RISERVATA