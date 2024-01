Strade da rifare: spesi 7 milioni  

La situazione delle strade monserratine non è mai stata delle migliori: buche, avvallamenti, segni del passaggio della fibra ottica sono ben evidenti in molte vie, dal centro alla periferia. Lo sanno bene gli automobilisti e i residenti, che diverse volte si sono ritrovati con le gomme delle loro vetture danneggiate o, a piedi, sono inciampati facendosi male. Ma lo sa bene anche il Comune che aveva promesso di metterci mano. L’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi, insieme ai tecnici dell’ufficio competente, ha voluto vedere di persona le strade da rifare con urgenza, perché messe peggio, facendo sopralluoghi per poi fare una sorta di mappatura.

La spesa

«Stiamo intervenendo ogni anno con somme ingenti: sino ad oggi sono stati spesi più di 5 milioni di euro, con una media di 35 strade all'anno rifatte. Numeri mai visti negli ultimi vent’anni e difficilmente paragonabili ad altre città limitrofe», dichiara Nonnoi. E così, l’anno scorso sono state rifatte, tra le altre, via Giulio Cesare, via Giuseppe Zuddas, via Riu Mortu, via Frontino e via Capo Comino. Anche in questo caso, trentacinque strade. Lavori per i quali sono stati investiti 1 milione e 600 mila euro e che comprendono il rifacimento anche dei marciapiedi.

Le novità

E il nuovo anno porterà alla riqualificazione di altre strade. Stanziato un milione di euro per appalti già iniziati e che partiranno prossimamente. Sono terminati da poco i lavori in via San Gavino Monreale, via Diocleziano (nel tratto da via Riu Mortu al confine con Selargius) e via Carbonara. Questi i cantieri al via, per asfalto e marciapiedi nuovi: via Virgilio, via Deroma con il vico I Deroma, via Capo Caccia, il vico I e II Del Redentore e via Paluna. «Il rifacimento delle strade e dei marciapiedi di Monserrato sono stati sin da quando ci siamo insediati, una priorità della nostra amministrazione. L’obiettivo è renderle più agibili e soprattutto più sicure a tutela dei nostri cittadini», afferma l’assessore, «anche questi ultimi interventi dell’anno scorso e quelli in programma quest’anno, sono fondamentali viste le condizioni in cui si trovava il manto stradale. Prima di riqualificarle c’è un’attenta programmazione dietro, e verifiche eseguite per conoscere lo stato in cui versano».

L’abbandono

L’esponente della Giunta guidata da Tomaso Locci tiene a sottolineare in maniera particolare il rifacimento di via Capo Comino – situata nella periferia monserratina - avvenuto alla fine dello scorso anno: «Era in condizioni di completo abbandono e per trent’anni non si era mai intervenuti con dei lavori di rifacimento del manto». E insieme ai marciapiedi si sta provvedendo anche all’abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti, come ad esempio gli scivoli all’altezza degli attraversamenti pedonali, molti dei quali vengono rifatti rialzati.

