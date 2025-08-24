VaiOnline
Sinnai.
25 agosto 2025 alle 00:19

Strade da rifare, recuperati 300mila euro dal bilancio 

Trecentomila euro dell’avanzo di amministrazione di 900mila euro approvato dal Consiglio comunale di Sinnai per il piano di intervento di opere pubbliche, saranno utilizzati per la sistemazione della viabilità a Sinnai. Una somma che consentirà di effettuare interventi di particolare emergenza sulle strade interne.

I lavori per il rifacimento delle strade sono particolarmente attesi visto che nel centro abitato e nelle periferie sono davvero tante le vie e le piazze che hanno assoluta necessità di piccoli o importanti interventi che hanno necessità di ben più grossi finanziamenti, già sollecitati agli Enti preposti.

Negli ultimi mesi sono state sistemate diverse strade, compresi i marciapiedi.

Nelle strade maggiormente trafficate come nelle vie Roma e Trieste, sono stati inoltre realizzati diversi dissuasori di velocità.

Sempre con l’avanzo di amministrazione sono stati programmati interventi nella “Piazza 2 Agosto 1980” e di Santa Vittoria con una spesa complessiva di altri 110mila euro. In programma anche la sistemazione del tetto della palestra di Via Perra per una spesa complessiva di 100mila euro. E, ancora, interventi di manutenzione straordinaria nell’asilo di via Caravaggio con una spesa di altri 70mila euro. Tutti lavori particolarmente attesi. (r. s.)

