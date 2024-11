Strade da rifare nella periferia 

L’amministrazione comunale di Maracalagonis partecipa ad un bando regionale a caccia di un contributo di 380mila euro da utilizzare per la sistemazione delle strade che si sviluppano nelle zone di espansione dell’abitato. Si tratta di un intervento importante per rendere queste strade più percorribili e sicure. «Parliamo di lavori particolarmente attesi – dice la sindaca Francesca Fadda - abbiamo molte possibilità di accedere a questi fondi: non appena saranno a nostra disposizione faremo di tutto per utilizzarli al più presto secondo la nostra programmazione sulla viabilità».

Come è noto proprio in questi giorni sono invece iniziati i lavori per la sistemazione delle strade danneggiate da società varie per la messa in opera di cavi sotterranei per la corrente elettrica e della fibra ottica. (ant. ser.)

