Strade da rifare, mezzo milione di spesa  

Procedono gli interventi di manutenzione straordinaria nelle strade nel Comune di Uta. L'obiettivo degli amministratori è migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

Le operazioni, finanziate con un importo di 500mila euro, provenienti dall'avanzo di bilancio comunale, si svolgono in diverse vie del centro e in alcune strade periferiche. Le vie interessate sono: Giotto, Stazione, Roma, Santa Giusta, Dettori, Garibaldi, Regina Margherita e IV Novembre.

Un altro cantiere sarà avviato la prossima settimana. Anche in questo caso le opere sono rivolte al miglioramento della sicurezza stradale. I lavori, finanziati per 380mila euro, di cui 300mila provenienti dalla Regione e 80mila dal Comune di Uta, mirano a ottimizzare una delle aree più importanti del paese: via Is Prunixeddas e la via Vivaldi, strada dell’ecocentro comunale. (a. cu.)

