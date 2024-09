Strade da rifare, ci sono 1,6 milioni 

Il Comune di Elmas ha inserito in programma la messa in sicurezza delle strade urbane e l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori verranno realizzati nel triennio 2024-2026 e per la loro esecuzione è previsto un investimento pari a un milione e 650mila euro.

Nell’ultimo periodo i cittadini masesi si sono abituati ai cartelli “lavori in corso” determinati prevalentemente dai tagli stradali per la fibra ottica e il potenziamento della linea elettrica. Ora si prospettano per qualche tempo sacrifici extra in vista di un nuovo assetto viario più funzionale alla salvaguardia dell’incolumità di automobilisti, pedoni e disabili.

I fondi

Lo scorso luglio il Consiglio comunale aveva approvato una variazione del programma triennale delle opere pubbliche con la quale erano stati previsti degli stanziamenti di bilancio da ripartire in tre annualità: 460mila nel 2024, 595mila nel 2025 e altri 595mila nel 2026.

Le strade del centro abitato di Elmas saranno interessate da interventi di messa in sicurezza per i quali è stato affidato dagli uffici comunali allo studio di progettazione dell’ingegnere cagliaritano Paolo Goriani, mediante la piattaforma telematica SardegnaCat e per un importo di 61mila euro.

Le strade

«L’intenzione - dice la sindaca Maria Laura Orrù - è quella di non creare troppi disagi alla cittadinanza che, vista la natura dei lavori, saranno tuttavia inevitabili. Abbiamo pensato di pianificare in maniera precisa i lavori, stilando un cronoprogramma con largo anticipo che eviti di bloccare intere zone per lunghi periodi considerando che non interesseranno comunque le arterie principali».

I documenti che riguardano gli interventi strutturali sulle vie cittadine sono stati predisposti dall’ufficio tecnico e i lavori stanno per essere affidati a una ditta: «Non è semplice programmare questa tipologia di opere - prosegue la sindaca - perché ci sono tanti aspetti da tener presenti. Tra questi il fatto che Abbanoa, E-distribuzione e gli operatori telefonici hanno spesso necessità di procedere con tagli stradali a cui seguono sistemazioni provvisorie e non risolutive. Quello che vogliamo fare noi, invece, è realizzare rifacimenti del manto stradale che siano duraturi nel tempo».

Le barriere

Se in una parte delle strade “secondarie” si procederà con manutenzioni ordinarie, in altre parti l’asfalto verrà completamente rifatto: «Tra queste - conclude la prima cittadina - alcune strade che hanno un forte bisogno di essere ripristinate. Nelle vie principali Del Pino Solitario e Sulcitana verranno eseguiti alcuni piccoli dettagli che completeranno i lavori già conclusi. Ma soprattutto ci muoveremo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione di alcuni marciapiedi in modo da agevolare il transito pedonale di genitori con bambini e persone disabili».

