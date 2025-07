Strade da rifare: arrivano i fondi 

Finalmente l’asfalto nelle due strade trasformate in trincee dopo i lavori di Abbanoa - via Crimea e via Rossini - e la manutenzione dei sanpietrini messi a dura prova dal via vai di auto e mezzi pesanti nelle vie San Lussorio e Gallus.

Poco meno di 300mila euro inseriti nell’ultima variazione del bilancio approvata dal Consiglio comunale di Selargius: una manovra di 5 milioni spalmati fra emergenze e richieste dei diversi settori del Municipio. «Ci sono anche 100mila euro per garantire l’assistenza domiciliare ai quei cittadini inseriti nei progetti Home care dell’Inps che rischiavano di rimanere senza sino a settembre», annuncia l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu dopo il sì alla delibera in Consiglio.

Le priorità

In cima alle priorità strade, impianti sportivi, parchi comunali, scuole e servizi sociali. Dopo mesi di segnalazioni e lamentele di residenti, pedoni e automobilisti di passaggio, il Comune stanzia le risorse - 120 mila euro - per cofinanziare la sistemazione di via Crimea e via Rossini, un modo anche per sollecitare l’intervento di messa in sicurezza della viabilità da parte di Abbanoa. Altri 150mila servono per la manutenzione straordinaria del primo tratto di via Gallus e di via San Lussorio, in attesa di un progetto - e dei fondi - per una sistemazione definitiva delle due strade del centro dove puntualmente alcuni tratti di sanpietrini cedono. Mentre 40mila euro sono destinati alla manutenzione delle strade di campagna.

Gli altri interventi

Nella lista ci sono anche i fondi per sistemare la pineta e l’area cani di via via Machiavelli a Su Planu, da tempo aperta per metà - 165mila - quelli per completare l’ultimo blocco del centro servizi della zona industriale - poco meno di 70mila euro - le risorse per la manutenzione straordinaria delle chiese di San Lussorio e Sant’Antonio - quasi 230mila - e il cofinanziamento per la sistemazione della pista di atletica nel polo sportivo Generale Porcu, 200mila euro circa. Nella manovra economica ci sono poi i 180mila euro per acquistare nuovi dissuasori della sosta in gomma che saranno installati ai bordi dei marciapiedi al posto degli attuali archetti in metallo. E ancora: 150mila euro per acquistare giochi nuovi da installare nei cortili delle scuole materne, altri 25mila per la sostituzione di altalene e dondoli nei parchi comunali.

Il voto

La pratica è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuti i consiglieri di minoranza Mario Tuveri e Omar Zaher, mentre il resto dell’opposizione era assente. «Il sì agli equilibri di bilancio, oltre a certificare la gestione positiva delle casse comunali», conclude Porqueddu, «è un momento importante di verifica degli obiettivi raggiunti e di riflessione su quelli da concretizzare in questi ultimi due anni di consiliatura».