Strade da riasfaltare: un’estate di cantieri 

Dal borgo di Montevecchio al centro storico, sono numerosi i cantieri che rinvigoriranno gli asfalti di Guspini e contribuiranno a risolvere alcuni problemi legati alla sicurezza. Dopo tante segnalazioni e solleciti, la messa in sicurezza della strada provinciale 66, nel tratto tra Guspini e Montevecchio, diventa realtà. Le radici dei pini avevano deformato il piano viabile in diversi punti, costringendo i conducenti a invadere la corsia opposta, con evidenti rischi dovuti alla presenza di tornanti e visibilità ridotta. Grazie a un finanziamento di oltre 58 mila euro, i lavori si svolgono dalle 7,30 alle 17 tra il chilometro 6 e il chilometro 8+350, con transito regolato a senso unico alternato. L’intervento prevede la rimozione delle radici superficiali e il rifacimento completo del tratto interessato.

Dialogo istituzionale

«La Provincia c’è», afferma l’amministratore straordinario Roberto Cadeddu: «Siamo presenti sul territorio e stiamo affrontando le criticità con impegno. Questo intervento migliorerà la sicurezza della strada». L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marcello Serru, esprime soddisfazione: «La Provincia sta finalmente dando corso agli interventi richiesti da anni. Il dialogo istituzionale ha prodotto risultati concreti. Auspichiamo ulteriori interventi, anche sulla segnaletica».

Cantieri di Levante

Sempre a Montevecchio sopra il piazzale Anglo-Sarda, nei cantieri di Levante della miniera, sono in corso lavori che permetteranno un passaggio più sicuro e gradevole nei percorsi di visita e durante gli eventi. «Si tratta di lavori importanti», spiega Serru: «Migliorareranno la stabilità e la sicurezza del versante sullo spazio-eventi e sulla galleria Anglo-Sarda, oltre a restituire un aspetto più gradevole all’area: aspetti rilevanti per una migliore fruizione del sito».

Le vie del centro

Cantieri aperti anche nel centro, a partire da oggi, per il rifacimento dei manti stradali. I lavori si svolgeranno nei giorni feriali dal 2 al 25 luglio, dalle 7,30 alle 18,30 e interesseranno le vie Matteotti (da oggi fino a venerdì e dal 14 al 17 luglio, nel tratto compreso tra via Roma e via Gramsci), via Don Minzoni (da venerdì fino all’8 e dal 16 al 18, nel tratto compreso la via Labriola e via Roma), via Santa Maria (dall’8 al 9 e dal 18 al 22, nel tratto compreso tra via Torino e via Roma) e via Roma (dall’8 al 15 e dal 22 al 25). Durante le lavorazioni saranno vietati transito e sosta nei tratti coinvolti. La circolazione sarà regolata da movieri muniti di segnalatori.

Dossi pedonali

«Questi lavori – conclude Serru – sono necessari per migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza. Sebbene si tratti di tratti inseriti nei percorsi delle Statali, la manutenzione ricade sul Comune, data la soglia demografica superiore ai 10 mila abitanti. Dopo questa fase, realizzeremo anche quattro passaggi pedonali rialzati».

RIPRODUZIONE RISERVATA