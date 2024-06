Strade da incubo, Marghine e Nuorese tra disagi e rabbia 

I cantieri per la messa in sicurezza della statale 129 sono aperti solo nella zona di Marroneddu, vicino ad Orotelli. Nulla si sa del resto della strada della morte, dove erano previsti i lavori finanziati da tempo da Regione e Stato, anche vicino a Iscra, a Silanus, Birori e Macomer. Nell’intero tratto, circa 50 chilometri, restano le insidie. L’Anas non ha aperto nessun cantiere per la realizzazione delle due rotatorie vicino a Silanus e la messa in sicurezza della strada tra Bortigali e Macomer, compresi i tratti di pertinenza della Provincia, con l’allargamento della carreggiata. La situazione di degrado è ovunque.

Strada riaperta

Nel giro di otto ore la strada da Macomer a Tossilo è riaperta al traffico. Le ruspe dell’impresa incaricata dalla Provincia hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare il tratto, circa 100 metri, interrotto dai massi che hanno invaso la carreggiata. Ma quei quattro chilometri di strada, ex Carlo Felice, di pertinenza della Provincia di Nuoro, chiusa per diverse ore venerdì, continua ad essere un pericolo per tutti. L’arteria collega Macomer con l’area industriale di Tossilo ed è alquanto trafficata verso la 131, sebbene con solo due corsie. Per diversi chilometri sono evidenti i segni del degrado, con l’asfalto fatiscente e un costone roccioso, anche sulla statale 129 per Nuoro, che continua a venire giù. Quello che si è verificato venerdì, con una frana che ha rischiato di coinvolgere un gruppo di turisti, fotografa la grave situazione. L’impresa, dopo aver chiuso la strada, all’uscita di Macomer, ha eliminato le insidie per oltre 100 metri, ripulendo il costone roccioso. Un palliativo. La strada è stata riaperta nella tarda serata di venerdì. Occorre la realizzazione di un muro di sostegno, in cemento armato, del fronte franoso dall’uscita di Macomer fino all’inizio della zona industriale di Tossilo.

I sindaci

La situazione non è delle migliori all’uscita di Macomer verso Bosa e Sassari, con la provinciale (ex 131) che versa in condizioni di degrado e la carreggiata non più in grado di contenere il traffico. Per non parlare della statale 131, specie nel tratto tra il bivio di Birori e Campeda. La realizzazione di uno svincolo per l’eliminazione dell’incrocio a raso è un’opera attesa da oltre 40 anni. «Non possiamo più aspettare - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - la situazione rende quel tratto di strada tra i più pericolosi dell’Isola. Anas e Regione non possono più ignorare la situazione». «Transitare sulle nostre strade - dice la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu - è come affrontare una situazione che ricorda la roulotte russa. Tante croci segnano il problema». Dice Franco Scanu, presidente dell’Unione Comuni del Marghine: «Anas, Regione e Provincia di Nuoro devono ricordarsi del nostro territorio».

Il sopralluogo

Domani si attende l’arrivo dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, che farà un sopralluogo nei principali cantieri aperti sulla 131 e sulle strade del territorio. Partenza alle 8.30 da Sassari, tappe alla galleria Chighizzu sulla 131, poi sulla Sassari-Olbia, sul ponte Diana tra Berchidda e Oschiri, sulla 131 agli svincoli di Cossoine e Bonorva, quindi il cantiere di Paulilatino e quello di Nuraminis, nella galleria di Bonnanaro. Infine Macomer e la statale 195.

RIPRODUZIONE RISERVATA