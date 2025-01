Strade comunali chiuse vicino al cavalcavia, controlli e polemiche 

L’ordinanza del sindaco Stefano Anni, che blinda le strade campestri del paese sottoposte ad un traffico veicolare eccessivo dopo la chiusura per lavori del cavalcavia sulla 131, alimentano il dibattito. La ratio è chiara: «Quotidianamente sono state utilizzate impropriamente come viabilità alternativa per il collegamento con la 131», ha detto il Anni

Ora c’è ci si domanda: «Dove devo passare per andare da Serramanna a Samatzai?». Mentre la minoranza consiliare di Nuraminis stronca l’atto firmato da Anni, che chiude al transito di automobilisti forestieri due direttrici del traffico in entrata e uscita dal paese, vie strette e inadeguate al nuovo traffico parecchio incrementato, le strade comunali di via Nuracesus e via Villasor. «Questa ordinanza è una vergogna, uno scempio chiaro e visibile a chiunque, sia a Nuraminis sia fuori Nuraminis», attacca il gruppo di minoranza “Il Cambiamento Possibile” (Mariassunta Pisano, Roberta Podda, Federica Pinna e Mario Frongia).

E mentre nei punti strategici viene sistemata la segnaletica coi nuovi divietie da parte di carabinieri e vigili scattano i primi controlli, la minoranza incalza. «Dopo oltre tre mesi dall'abbattimento del ponte di Serramanna, il sindaco di fronte all'evidenza della sua incapacità di prevedere e gestire la situazione, isola il paese aggravando ancora di più la condizione dei nuraminesi. Questa situazione andava discussa prima: con Anas andava concordata una viabilità alternativa che non isolasse il paese e non mettesse in pericolo gli automobilisti». (i. pil.)

