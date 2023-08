Strade come velodromi, i cittadini chiedono nuovi dossi  

Pioggia di richieste per gli attraversamenti pedonali rialzati. Negli ultimi mesi l’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale ha ricevuto mail e telefonate dai cittadini dei diversi quartieri che chiedono di prendere provvedimenti per cercare di ridurre la velocità delle auto.

In tante zone si continua a correre. Non solo in via Fiume, dove il Comitato spontaneo di Quartello già in passato aveva promosso una raccolta di firme per chiedere la sistemazione dei dossi, ma anche a Margine Rosso, nel lungomare Poetto, lungo la 554 e in viale Marconi.

Gli ultimi cinque attraversamenti pedonali rialzati sono stati realizzati di recente nella prima parte di via Fiume, dentro la città, uno di fronte alla scuola dell’infanzia, uno qualche metro più avanti e gli altri in via Della Musica all’altezza degli ingressi del parco, in via Don Giordi e all’altezza di via Parini e uno in via S’Arrulloni all’altezza di via Mozart, vicino alla scuola. Altri erano stati sistemati in precedenza in via San Benedetto, via Cagliari, via Marconi e via Salieri, dove era stato necessario rifare il lavoro perché il dosso era più alto rispetto a quanto previsto dalla legge. Era stato rimesso a nuovo anche l’attraversamento in viale Marconi davanti alla clinica Sant’Elena.

