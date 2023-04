Strade come trincee dopo i lavori pubblici 

Alle strade gruviera di città e frazioni (cui si è iniziato ora a porre un parziale rimedio) si sommano i “nuovi” problemi di cui stavolta il Comune ha poche responsabilità. Se non quella, non marginale, di esercitare un controllo blando su chi li realizza.

Gli scavi

Succede infatti che da tempo altri enti intervengano su tratti stradali, talora anche nuovi o riparati, per la posa di cavi o per altre opere. La fibra ottica, le riparazioni idriche o quelle elettriche sono le più ricorrenti. Quando va bene, il manto stradale viene ripristinato come fosse nuovo (Barbusi da giorni è un esempio virtuoso). Quando va male, e i casi iniziano ad aumentare, le nuove condizioni disastrate fanno il paio con quelle che già caratterizzavano da anni le strade comunali. Un salto in via Costituente per la prova lampante: il taglio, con un cedimento subdolo e profondo, sulla nuova rotonda con via dello Sport: «E dire che la strada era nuova – accusa Diego Ollargiu, operaio di 49 anni – settimane fa c’erano dei pannelli in lamiera che coprivano le trincee, ora neppure quelli: possibile che il Comune non sorvegli?». Sempre in via Costituente ma quasi alla confluenza fra via Roma e delle Cernitrici, insidioso (per motociclisti e ciclisti) il taglio realizzato per la fibra ottica e scavato di qualche centimetro. Stessa scena in via Mazzini sia in prossimità di via Asproni che di via Roux. «Giorni fa – racconta Mariangela Porcu, mamma di due bambini – in uno dei tagli si è infilata la ruota della bicicletta del bambino, ha perso l’equilibrio ed è caduto: per fortuna una banale sbucciatura, ma ci vuole molto a fare ripristini decenti?» Ripristini approssimativi anche in viale Arsia per un intervento fra un contatore e la strada, e pure in via Cagliari angolo con piazza Marinai d’Italia.

Il Comune

Chi deve sorvegliare? «Solitamente intervengono in città Abbanoa, le imprese per la fibra ottica ed Enel – spiega l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu - talora i ripristini sono a regola d’arte, talora no e di recente ci sono casi in aumento: per urgenze assolute interveniamo noi addebitando i costi, comunque siamo in attesa che la commissione Lavori pubblici licenzi il regolamento sui ripristini stradali». Dalla settimana prossima il Comune fa sapere che «chiamerà le imprese a una maggiore responsabilità». Ma il pacchetto di norme era già stato studiato dalla precedente Giunta M5S, salvo arenarsi in Consiglio: «Il regolamento esiste già – analizza l’ex vicesindaco ora consigliere Gian Luca Lai, autore di una mozione – la Giunta deve solo recepirlo velocemente». Intanto, per evitare di buttare soldi, il Comune ha deciso di rivedere il programma di sistemazione stradale in atto da un paio di settimane: «Doveroso – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – non appena abbiamo saputo che Abbanoa dovrà realizzare opere eseguendo tagli e scavi su strade che avevamo destinato fra un po’ a nuova bitumatura».