Strade come trincee, altolà del Comune 

Il Comune passa all’attacco nei confronti delle società che negli ultimi mesi hanno eseguito importanti lavori sulle reti tecnologiche. Con due distinte diffide firmate dal responsabile del Settore tecnico, Enrico Murru, il Municipio intima a e-Distribuzione e a Open Fiber di completare e rifare i ripristini stradali non eseguiti correttamente dopo gli interventi di posa di reti elettriche e fibra ottica. Alla base dei provvedimenti sono i sopralluoghi degli uffici comunali, che hanno evidenziato numerose criticità nelle strade interessate dagli scavi.

Le contestazioni

Nel caso dei lavori di e-Distribuzione per la nuova linea elettrica di collegamento tra la cabina primaria di Sa Perdera e il centro urbano, il Comune segnala che, nonostante gli interventi conclusi da diversi mesi, in molte aree non è stato eseguito il ripristino definitivo del manto bituminoso. Rilevati inoltre cedimenti e avvallamenti lungo la strada di accesso al sito archeologico di Nora e in diverse vie cittadine, considerati potenzialmente pericolose per automobilisti, ciclisti e pedoni. Analoga la contestazione a Open Fiber, che realizza la rete in fibra ottica a banda ultralarga nel centro abitato. Secondo il Comune, numerosi ripristini risultano incompleti e in alcune strade, come via Nazario Sauro e via delle Palme, dopo la scarificazione della pavimentazione non sarebbe stata completata la bitumatura, lasciando i lavori a metà.

La richiesta

«Chiediamo alle società di intervenire immediatamente per verificare tutti i tratti stradali interessati, adottare le necessarie misure di sicurezza e installare la segnaletica nei punti più critici – dice il sindaco, Walter Cabasino -, è doveroso inoltre completare gli asfalti mancanti e il rifacimento a regola d'arte dei ripristini che presentano dissesti, fessurazioni o avvallamenti. Il problema riguarda anche Abbanoa: nonostante le richieste d’intervento nelle strade, i cittadini continuano a vivere gli stessi disagi». Le aziende dovranno trasmettere entro dieci giorni un cronoprogramma dettagliato degli interventi e fornire al Comune l'elenco delle imprese che hanno eseguito gli scavi e i ripristini, con l'indicazione dei responsabili e delle aree di competenza.

La normativa

Il Comune richiama gli obblighi previsti dalle autorizzazioni rilasciate e dall'articolo 21 del Codice della strada, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, potrà procedere con ulteriori provvedimenti per la tutela della pubblica incolumità, compresa l'esecuzione degli interventi in danno dei soggetti responsabili, il recupero delle spese sostenute, l'escussione di eventuali garanzie e la richiesta di risarcimento dei danni. «Le diffide sono state trasmesse anche al Comando di polizia locale per gli accertamenti e l'eventuale contestazione delle violazioni previste dalla normativa – dice Cabasino -, il nostro obiettivo è riportare in tempi rapidi le strade interessate dagli scavi a condizioni di piena sicurezza, eliminando le criticità che ci sono segnalate da mesi nella viabilità».

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